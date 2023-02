Si parla con insistenza dell’iPhone SE 4 del 2024 da alcune ore a questa parte, dopo le prime indiscrezioni di inizio anno che sembravano aver mandato in pensione tutto il progetto. Vedere per credere quanto vi abbiamo riportato a gennaio con il nostro ultimo articolo a tema. In attesa di ulteriori dettagli da Apple, proviamo a capire in quale direzione stia andando la pianificazione della mela morsicata, anche perché il device in questione è chiamato a dare un chiaro segnale non solo al mercato, ma in primis a coloro che seguono il colosso americano con grande attenzione.

Quali sono le aspettative nei confronti dell’iPhone SE 4 del 2024 con due plus annessi

Nel dettaglio, pare che l’iPhone SE 4 del 2024 possa puntare su due plus molto chiari. Da un lato, la scheda tecnica del dispositivo dovrebbe contare su un display OLED da 6,1 pollici, mentre dall’altro con ogni probabilità potremo imbatterci in un chip 5G progettato da Apple, secondo le ultime informazioni condivise dal noto analista Apple Ming-Chi Kuo. Rumors che sono stati riportati in queste ore anche da MacRumors, in attesa che da Apple giungano segnali più chiari ed ufficiosi sotto questo punto di vista.

Dunque, il nuovo iPhone SE 4 in arrivo sul mercato il prossimo anno sarà a conti fatti simile all’iPhone 14 standard, considerando il fatto che il device presenta un display OLED da 6,1 pollici con cornici più sottili. Un bel passo in avanti all’interno della famiglia, se pensiamo che l’attuale iPhone SE è dotato di un display LCD da 4,7 pollici con cornici più spesse. Insomma, un cambio di rotta preciso, anche se al momento è importante evidenziare che non si hanno segnali in merito a possibili cambi di strategia sul prezzo.

Vedremo quali saranno le altre scelte sugli iPhone SE 4 del 2024 nel corso dei prossimi mesi.