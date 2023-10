Per tutti gli amanti del marchio Apple e nostalgici dei modelli passati, quest’oggi su Amazon è disponibile un’interessante offerta che riguarda l’iPhone SE (2020) di 2a generazione, da 64GB di memoria interna e nell’opzione di colore Nero. Ovviamente lo smartphone è un ricondizionato, ma è in ottime condizioni. Il dispositivo prevede uno speciale sconto del 6% al prezzo di 173 euro (invece di 185,90 euro di listino). La sua disponibilità è immediata, è venduto da terzi ma spedito dall’e-commerce, la consegna non prevede costi aggiuntivi e, per i clienti iscritti a Prime, l’eventuale reso è gratuito. Ribadiamo che il prodotto è ricondizionato, è completamente funzionante e in condizioni eccellenti, inoltre, è coperto dalla garanzia di Amazon Renewed di 1 anno.

L’Apple iPhone SE (2020) misura 138.4×67.3×7.3mm per 148gr. di peso. Il telefono presenta un display LCD Retina HD da 4,7 pollici con risoluzione 750 x 1334 pixel, (326ppi), luminosità massima (tipica) 625 nit e tecnologia IPS. Sotto la scocca troviamo un processore Apple A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione, abbinato a 3GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione, e grafica Apple GPU 4-core. Quanto all’autonomia, lo smartphone integra una batteria da 1821mAh con ricarica rapida a 18W e garantisce 8 ore di autonomia video e 40 ore di autonomia musica. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il device sfoggia sul retro una fotocamera da 12MP con flash LED e apertura f/1.8 nonché un supporto per registrazione video 4K, mentre nella parte frontale monta un sensore da 7MP.

Apple iPhone SE 2a Generazione, 64GB, Nero (Ricondizionato) Display Retina HD da 4,7"

Resistente alla polvere e all’acqua (1 metro fino a 30 minuti, IP67)

L’iPhone SE 2020 supporta reti 4G e la modalità DualSIM con nanoSIM e eSIM. Lato software lo smartphone è fornito con il sistema operativo iOS 13 fuori dalla scatola, supporta la ricarica rapida e la ricarica wireless. In termini di connettività offre Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, NFC, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO. In termini di sicurezza, il dispositivo presenta un sensore di impronte digitali (TouchID) situato nel tasto Home.

