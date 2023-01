Potrebbe essere stato cancellato il prossimo iPhone SE, inizialmente previsto per il 2024. L’analista Ming-Chi Kuo, che ha agganci importanti all’interno della catena di approvvigionamento, lo ha appena comunicato, mostrandosi anche piuttosto sicuro. Apple pare aver annullato i programmi di produzione e di spedizione relati a questo device, il tutto a circa un mese di distanza dalla precedente previsione che lasciava intendere i primi dubbi, in base alla quale il prossimo iPhone SE sarebbe potuto slittare o addirittura essere del tutto annullato.

Kuo pare protendere per questa seconda opzione, in quanto i melafonini low-cost non avrebbero prodotto volumi di vendita tali da giustificare la prosecuzione della linea. La mela non ha mai puntato con grande decisione sugli iPhone SE, che hanno sempre rappresentato l’alternativa più economica ai dispositivi top di gamma (costando comunque non proprio poco), e sono stati pensati che chi desiderava testare la qualità dei suoi prodotti senza dover spendere una piccola fortuna. Ricordiamo che la terza generazione di iPhone SE è stata lanciata a distanza di due anni dal modello di seconda generazione: tra il primo ed il secondo c’è stata un’attesa di ben quattro anni.

Non è detto che i piani della mela morsicata non possano ancora cambiare: in fondo manca ancora un anno abbondante all’arrivo del 2024 ed in tutto questo tempo Apple potrebbe tornare sui suoi passi e decidere di lanciare comunque il prossimo iPhone SE, a seconda di come si metteranno le cose nel tempo (siamo in un periodo in cui le situazioni mutano velocemente, quindi non è possibile fare previsioni a lungo termine). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

