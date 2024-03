Ci sarà il lancio di un nuovo iPhone SE 4 in futuro? Un nuovo melafonino di fascia media sarebbe in progettazione e, ad inizio marzo, dei rendering CAD mostrerebbero proprio il dispositivo pensato da Apple. Per quanto non ci sia alcuna certezza su quanto bolla in pentola in quel di Cupertino, l’aspetto esteriore del successore dell’iPhone SE 3 è assolutamente plausibile.

L’immagine di inizio articolo mostrerebbe proprio l’aspetto del futuro iPhone SE 4. Nel complesso, il design non sarebbe molto dissimile da quello dell’iPhone 14. In particolare, è giusto porre subito l’accento sulla presenza del notch nella parte alta del display. Questa sezione includerebbe anche il Face ID per il riconoscimento facciale. Dunque, per la prima volta, Apple introdurrebbe questa preziosa novità per lo sblocco biometrico su un dispositivo ben meno costoso dei fratelli maggiori lanciati in autunno.

I file CAD ora di scena sono stati raccolti dagli esperti del sito 91mobiles. La fonte sostiene dunque che il prossimo melafonino di fascia media non avrebbe bordi curvi e un display dalle dimensioni di 6.1 pollici. Si tratterebbe di un salto davvero notevole rispetto all’ultima generazione di questa serie con un pannello con diagonale da 4,7 pollici (e chissà quanto questa scelta potrebbe essere apprezzata dal pubblico). Ancora, insieme alle immagini CAD, apprendiamo che le dimensioni del telefono potrebbero essere 147,7 x 71,5 x 7,7 mm. Per finire, la carrellata di anticipazioni odierne ci restituisce la notizia di una porta USB-C come connettore e la presenza di una fotocamera principale sul retro con un unico sensore, di risoluzione ancora non meglio specificata.

Nonostante la soffiata delle ultime ore, sarebbe sbagliato pensare ad un iPhone SE 4 dietro l’angolo. Il probabile lancio di un modello con caratteristiche simili o identiche a quelle appena indicate non avverrebbe prima di gennaio 2025, dunque fra poco meno di un anno. Capiremo con il tempo se una simile pianificazione verrà confermata.

Continua a leggere su optimagazine.com