Ci sono ulteriori novità da prendere in considerazione con l’iPhone SE 4, visto che BOE tornerà a ricoprire un ruolo da protagonista nel processo produttivo di Apple. Già, perché siamo reduci da un break sotto questo punto di vista, con BOE che in Cina ha perso la leadership nella realizzazione di pannelli OLED destinati alla serie iPhone 15 di quest’anno. Come in tanti sanno, l’azienda ha dovuto fronteggiare non pochi problemi di produzione, evidentemente del tutto superati visto che si stimano circa 20 milioni di unità da mettere a disposizione del cliente entro l’anno prossimo.

Gli ultimi risvolti potenziali per lo schermo iPhone SE 4 in arrivo in futuro attraverso Apple

Un ulteriore aggiornamento, dunque, dopo quello che abbiamo preso in esame non molto tempo fa sul nostro magazine. Un vantaggio produttivo non di poco conto per l’iPhone SE 4 dovrebbe arrivare dal fatto che BOE, ovviamente in accordo con Apple, dovrebbe utilizzare l’inventario OLED originariamente messo in piedi per l’iPhone 13 del 2021 o l’iPhone 14 del 2022. L’idea di sfruttare l’inventario dei componenti per questi modelli meno recenti, ovviamente, nasce dal fatto che in questo caso parliamo di un prodotto entry-level.

Secondo un esperto del settore come Kuo, iPhone SE 4 dovrebbe essere simile all’iPhone 14 standard, che presenta un display OLED da 6,1 pollici con cornici più sottili. Un bel passo in avanti rispetto all’attuale iPhone SE, che è dotato di un display LCD da 4,7 pollici. Insomma, Apple conferma la propria intenzione di puntare con decisione su schermi più grandi, seguendo le tendenze di mercato anche a proposito dei modelli più economici all’interno della propria gamma.

Staremo a vedere quali altri novità verranno a galla nelle prossime settimane, a proposito di un device come l’iPhone SE 4.