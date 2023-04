iPhone SE di quarta generazione dovrebbe essere presentato nel 2025, prendendo le forme di iPhone 13 o 14 ed a bordo un modem 5G progettato dalla mela morsicata e realizzato con un processo produttivo a 4nm da TSMC. Il noto analista Jeff Pu della Haitong International Securities ne ha parlato recentemente, facendo sapere che Apple starebbe già lavorando ad iPhone SE di quarta generazione e che offrirà un design del tutto rivisitato rispetto a quello attuale, che appare, al contrario, più che datato (anche se ancora apprezzato da qualche utente).

Come riportato da “macrumors.com“, l’altro analista Ming-Chi Kuo aveva previsto che la produzione di massa di iPhone SE di quarta generazione potesse partire nella prima metà del prossimo anno, periodo in cui, anche per il CEO di Qualcomm, Cristiano Amon, sarà presentato il primo modem 5G di casa Apple. Jeff Pu è meno ottimista, visto che per lui il lancio arriverà solo nel 2025. iPhone SE di quarta generazione disporrà probabilmente di uno schermo OLED da 6.1 pollici, dapprima senza le mmWave. Il modello attuale, che ricordiamo essere stato lanciato sul mercato nel mese di marzo 2022, monta un mode, Snapdragon X57 con connettività 5G sub-6GHz, include uno schermo da 4.7 pollici ed un tasto centrale con TouchID.

La mela morsicata nel 2019 ha comprato la divisione modem smartphone di Intel, cosa che le ha consentito l’accesso ad un ampio ventaglio di brevetti e tecnologie che le stanno permettendo di sviluppare l’hardware previsto per fare a meno di Qualcomm nei prossimi anni (con cui ha un accordo siglato anni fa per la fornitura dei modem). Sapete di non poter aspettare fino al 2025? Potreste decidere di comprare iPhone SE di terza generazione, ancora in offerta su Amazon. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

