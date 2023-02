Pare sia stato avviato in mattinata il rilascio di un nuovo aggiornamento Fortnite, in relazione alla patch 23.50, richiesta a gran voce dal pubblico nel corso delle ultime settimane. Dopo il bilancio condiviso coi nostri lettori durante il mese di gennaio, vediamo come stanno le cose in questo precisio instante, fermo restando che potreste andare incontro a qualche problema relativo ai server. Già, perché come sempre avviene in queste circostanze, questi verranno spenti temporaneamente per facilitare le operazioni di rilascio del noto upgrade.

Cosa sappiamo sul nuovo aggiornamento Fortinite oggi: massima attenzione al discorso dei server

Quali sono le indicazioni trapelate fino a questo momento? Fondamentalmente, l’aggiornamento Fortnite 23.50 è impostato per portare una serie di nuovi contenuti al gioco, oltre a risolvere alcuni bug. Allo stato attuale, non si sa per quanto tempo i server rimarranno offline, ma aggiornamenti come questo di solito richiedono da una a due ore prima che il servizio possa essere ripristinato. Quanto alla anticipazioni, in leaker come Shiina ritiene che questa patch porterà un crossover di Creed 3, il che significa che i giocatori possono aspettarsi una skin di Adonis Creed nel negozio.

La stessa fonte ha rivelato che con il nuovo aggiornamento Fortnite vedremo finalmente aggiunti nuovi potenziamenti della realtà, missioni settimanali e armi che torneranno e entreranno nel caveau, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Insomma, dobbiamo attendere ancora qualche ora prime di nutrire certezze, considerando anche le tempistiche necessarie affinché tutto possa essere ripristinato.

E voi cosa pensate del nuovo aggiornamento Fortnite? Condividete pure le vostre sensazioni, in attesa che il qadro iventi finalmente più chiaro per tutti. La sensazione, come sempre avviene in questi casi, è che la situazione si possa sbloccare già in tarda mattinata qui in Italia, alla luce delle normali tempostiche rispettate dagli sviluppatori.