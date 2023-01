Ci sono nuove indicazioni che dobbiamo prendere in esame oggi, per quanto riguarda i server Fortnite che risultano fermi da alcuni minuti a questa parte. No, nessun disservizio e nessun down per il pubblico italiano, come temuto da alcuni giocatori mercoledì mattina, visto che è stata semplicemente avviata la distribuzione di un importante aggiornamento per il Capitolo 4. Lo stesso che, a conti fatti, abbiamo trattato non molto tempo fa sul nostro magazine per tutti coloro che erano in atteso di questo importante step di Epic Games.

Risultano fermi i server Fortnite oggi: tutto nasce dal nuovo aggiornamento in distribuzione dal 18 gennaio

In cosa consiste il suddetto aggiornamento che ha bloccato a conti fatti i server Fortnite? Si tratta fondamentalmente della diffusione della versione 23.20, che a partire dalle 11 di questa mattina ha dapprima bloccato il matchmaking, prima che gli stessi server finissero offline. Solitamente, lo stop dura un’ora o al massimo due, ma è chiaro che ogni rilascio sia unico e che, di conseguenza, avanzare ipotesi con un disreto grado di sicurezza sia a dir poco complicato.

Per quanto riguarda le novità dell’aggiornamento di Fortnite, si parla l’arrivo dei Falchi dei Giurati, a conti il più fresco tra i gadget che abbiamo osservato nel trailer d’annuncio della Stagione 1 e che, a conti fatti,non ha ancora fatto il proprio debutto nel titolo in questione. Secondo quanto appreso in queste ore, l’update conterrà anche le prossime sfide settimanali e le skin di metà stagione. Le stesse che, secondo quanto appreso, non possono essere sbloccate per i possessori del Pass Battaglia.

Anche a voi non funzionano i server Fortnite? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in modo da capire in quale direzione stiamo andando stamane con la diffusione del tanto atteso aggiornamento per gli utenti.