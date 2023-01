Non è la prima volta che accade negli ultimi tempi ma l’app Intesa Sanpaolo non funziona in questo lunedì 23 gennaio. Lo strumento per smartphone Android e per iPhone in uso da parte di numerosi clienti dell’istituto bancario presenta delle serie anomalie e di fatto non permette le consuete operazioni di home banking.

La tipologia di disservizio

In che modo l’app Intesa Sanpaolo non funziona? Va detto immediatamente che i tentativi di accesso alla propria area personale falliscono miseramente da smartphone. Gli utenti interessati ad entrare nella loro area personale visualizzano sempre una schermata bianca oppure quella di errore. Di fatto tutti i dati relativi ai propri conti non sono consultabili e tanto più non possono essere eseguite le comuni operazioni di home banking come il trasferimento di denaro, vari pagamenti e molto altro ancora.

Come riportato da Downdetector, le prime segnalazioni di disservizi si sono presentate subito dopo le ore 9 e sono giunte ad un primo picco di più di circa 700 alert di utenti impattati dai malfunzionamenti alle ore 10.

La giusta assistenza

Di fronte al fatto concreto che l’app Intesa Sanpaolo non funziona non c’è altra strada da percorrere se non quella della richiesta di assistenza. In particolar modo, per chi ha la necessità di ottenere supporto per qualsivoglia impellente operazione, esistono più canali di supporto dedicati. Il numero da contattare per il servizio clienti gratuito dall’Italia è l’800.303.303. Anche dall’estero potrà essere richiesto aiuto al +39 011 8019.200 (ma quest’ultimo è a pagamento). Gli operatori rispondono alle richieste dei clienti dal lunedì al venerdì, in particolare dalle 7:00 alle 24:00 e pure il sabato e la domenica dalle 9:00 alle 19:00. Un’ultima strada attraverso la quale è possibile ottenere assistenza è rappresentata dal profilo Twitter dell’istituto che risponde all’account @IntesaSP_Help.

