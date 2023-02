Decisamente è il momento di puntare su un iPhone 14 su Amazon. Il suo prezzo è tornato a scendere ancora per alcune varianti dei melafonini dell’autunno 2023. Le promozioni investono sia il modello standard che quello Pro e di certo potrebbero accontentare più clienti. Gli sconti sono attivi da oggi 20 febbraio e di certo ci accompagneranno per tutta la settimana, salvo problemi di penuria di scorte sul noto store.

Per quanto riguarda le offerte dedicate all’iPhone 14 su Amazon, la proposta più conveniente è naturalmente quella che investe la variante da 128 GB del dispositivo. Lo smartphone ora costa solo 899 euro. Il prezzo di listino 1029 euro è ben lontano e dunque il risparmio complessivo è di 140 euro, pari al 13% del valore commerciale del telefono. Puntando sull’esemplare con questo minimo taglio di memoria, non ci sarà che l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda i colori disponibili per il telefono. In effetti, si potrà optare sia per le classiche nuance galassia e nero mezzanotte che per quella azzurra, rosso e viola. I tempi di spedizione del pacco saranno rapidissimi, con arrivo a destinazione nel corso della settimana corrente.

Offerta Apple iPhone 14 (128 GB) - viola Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Chi punta ad un iPhone 14 più prestante, ha da oggi anche la possibilità di portarsi a casa il modello Pro del melafonino 2022. Il valore di mercato del dispositivo sarebbe pari a 1339 euro ma attualmente su Amazon l’acquisto può essere effettuato a soli 1229 euro. Lo sconto è dunque pari a 110 euro, per un totale dell’8%. A queste condizioni economiche si potrà puntare solo sulle varianti galassia, nero mezzanotte e viola scuro del device. Al contrario, per l’esemplare oro ci sarà da spendere 1269 euro. Anche in questo secondo caso, la spedizione del telefono sarà immediata con arrivo del pacco non oltre il prossimo fine settimana.