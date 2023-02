Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical non è un reato, per questo la Procura di Imperia ha chiesto l’archiviazione. Stessa cosa per il finto atto sessuale mimato tra i due, nonostante la richiesta della onlus Pro Vita & Famiglia. È quanto si apprende dalla stampa nazionale – Repubblica, ad esempio – nell’ultima ora, un aggiornamento che potrebbe definitivamente porre fine alla vicenda.

Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical a Sanremo

Il bacio e l’atto sessuale simulato tra Fedez e Rosa Chemical sono andati in scena durante la finalissima del Festival di Sanremo, dove il cantante era in gara con il brano Made In Italy.

Nelle ore immediatamente successive i social sono esplosi tra chi si chiedeva se Fedez fosse consenziente e chi condannava il siparietto, con particolare accanimento specialmente dalle correnti conservatrici e di centrodestra. In ultima battuta l’associazione Pro Vita & Famiglia aveva presentato un esposto presso la Procura della Repubblica di Imperia per “atti osceni in luogo pubblico”.

Presso la stessa Procura il Codacons aveva presentato un esposto contro Blanco per la devastazione delle rose sul palco dell’Ariston durante l’esecuzione de L’Isola Delle Rose. Nei giorni successivi si è vociferato a lungo su una presunta crisi in casa Ferragnez, con voci alimentate dall’improvviso silenzio social di Fedez rotto soltanto per le polemiche con Mario Giordano.

La Procura chiede l’archiviazione

Per i Pro Vita & Famiglia il bacio tra Fedez e Rosa Chemical con la simulazione dell’atto sessuale sarebbero stati un reato, ma nell’ultima ora è arrivato il parere contrario della Procura di Imperia.

I magistrati, infatti, hanno chiesto l’archiviazione perché “il reato non esiste”. Per il momento né Federico Lucia né Rosa Chemical hanno commentato la notizia, ma soprattutto Fedez potrebbe dire la sua nelle prossime ore o nei prossimi giorni.

