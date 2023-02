Dopo la denuncia del Codacons contro Blanco e l’indagine aperta dalla Procura di Imperia, arriva il momento dei Pro Vita contro Fedez e Rosa Chemical con un esposto e una petizione.

Un esposto dei Pro Vita contro Fedez e Rosa Chemical

La notizia arriva direttamente dalla onlus Pro Vita & Famiglia con la firma congiunta del portavoce Jacopo Coghe, dell’ex Ministro con delega alla Famiglia Carlo Giovanardi e dell’avvocato Valerio Cianciulli. Il testo completo della nota è consultabile sul sito ufficiale dell’associazione.

Lo riportiamo di seguito:

“È stato presentato presso la Procura della Repubblica di Sanremo un esposto per atti osceni in luogo pubblico, in seguito a quanto avvenuto nella serata conclusiva del Festival di Sanremo, sabato 11 febbraio, durante la quale Fedez e Rosa Chemical hanno mimato un rapporto sessuale con relativo orgasmo in diretta televisiva. Si tratta di un comportamento di una gravità inaudita, che ha portato a un’ondata di indignazione generale per la vergogna, il disagio e la repulsione provocata dalla volgarità di un comportamento che riguarda la sfera sessuale”.

Il bacio-gate

Un vero e proprio bacio-gate, quello esploso dopo l’esibizione di Rosa Chemical a Sanremo 2023 durante la serata finale. Ricordiamo che il cantante, in gara con Made In Italy, nel bel mezzo dell’esibizione durante la finalissima di sabato 11 febbraio ha raggiunto Fedez nei posti a sedere e ha mimato sesso con il collega, per poi trascinarlo sul palco e baciarlo sulla bocca.

Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical è diventato un caso, con lo stesso cantante che in un monologo a Le Iene ha puntato il dito contro tutti coloro che si sono scandalizzati. Da quel siparietto sono anche esplose le speculazioni sulla presunta crisi di coppia tra Fedez e Chiara Ferragni, il tutto dopo un video in cui abbiamo visto – con una ripresa da lontano e senza audio – Federico Lucia raggiungere la moglie sul palco durante la pausa pubblicitaria.

Ora, con l’esposto dei Pro Vita contro Fedez e Rosa Chemical la risonanza sulla goliardata sanremese prende un’altra direzione. Blanco, Fedez e Rosa Chemical diventano i bersagli perfetti dopo un Festival tanto atteso e tanto chiacchierato.

Intanto, il silenzio dei Ferragnez persiste, ma ormai prendono piede le teorie su una possibile tattica della coppia per promuovere la seconda stagione di The Ferragnez. La Onlus ha lanciato anche una petizione: “Basta propaganda gender alla Rai, intervenga il Governo!”.

Continua a leggere su optimagazine.com