Dopo il dissing avvenuto sui social, Mario Giordano risponde a Fedez durante la puntata di Fuori Dal Coro andata in onda il 21 febbraio 2023. Tra il rapper e il giornalista è una battaglia aperta.

Cos’è successo tra Fedez e Mario Giordano

Nel corso della settimana, mentre il popolo dei social era concentrato sulla mai confermata né smentita lite in casa Ferragnez dopo il Festival di Sanremo, Fedez si era chiuso nel silenzio. Improvvisamente l’imprenditore digitale è ricomparso per portare all’attenzione dei follower un’inchiesta giornalistica condotta da una redattrice di Fuori Dal Coro, proprio il format condotto da Mario Giordano, sulla sua presunta omosessualità.

Fedez è stato informato da alcuni amici, per questo ha pubblicato delle storie Instagram nelle quali ha attacco pesantemente sia la giornalista che la trasmissione, ma soprattutto si è lasciato andare in un commento diretto proprio a Mario Giordano.

Federico Leonardo Lucia ha detto:

“Dopo che avete fatto questa inchiesta, amici di Fuori dal Coro, potete farne una per me? Vi chiedo per favore: io voglio sapere se Mario Giordano ha ancora i testicoli attaccati allo scroto. Me lo domando da una vita, e se lo domandano in tanti secondo me. Ciao Marietto, ciao Marietto”.

Sul secondo “Ciao Marietto”, Fedez ha usato la voce in falsetto per scimmiottare il giornalista. Mario Giordano ha subito risposto sui suoi social spiegando che quell’inchiesta non ha nulla a che fare con il programma televisivo. Ancora, in un’intervista a Fanpage Giordano ha spiegato che la giornalista in questione sarebbe “una scheggia impazzita” del suo team, dunque la presunta inchiesta sarebbe una sua personale iniziativa.

Mario Giordano risponde a Fedez

Nella puntata di Fuori Dal Coro andata in onda il 21 febbraio Mario Giordano ha risposto una volta per tutte a Fedez, redarguendolo per aver preso di mira la sua fisicità. Ecco le sue parole:

“Caro Fedez, intanto la volevo tranquillizzare: i testicoli si sono regolarmente staccati, è tutto regolare. Per quanto riguarda la mia voce è un difetto fisico, l’ho già detto altre volte. Un difetto fisico che tra l’altro mi ha anche fatto soffrire nella mia vita. Mi stupisce però che lei, paladino dei diritti civili, il grande difensore sul palco di Sanremo della civiltà… lei si attacchi ai difetti fisici degli altri. Se ha qualcosa da dirmi, dica su quello che dico, su quello che penso. Non si attaccano le persone sui difetti fisici, soprattutto se si è campioni dei diritti civili. Non le pare?”.