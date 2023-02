Un chiaro fuori programma, quello in cui Rosa Chemical bacia Fedez nel bel mezzo dell’esecuzione del brano Made In Italy in gara al Festival di Sanremo 2023. Rosa Chemical arriva alla finale del Festival come uno degli artisti più chiacchierati di questa 73esima edizione della kermesse della Canzone Italiana.

Con un brano in cui trionfano la libertà sessuale, i diritti e l’uguaglianza, nella serata dei duetti ha trascinato con sé Rose Villain e insieme hanno intonato una versione tutta nuova di America di Gianna Nannini, già oggetto di polemiche nel 1979 per la chiara allusione alla masturbazione e quella copertina in cui la Statua della Libertà di Manhattan innalzava un vibratore anziché la storia fiaccola.

Rose Villain ha sfoderato un plug anale e ha scatenato l’ira di tanti, ma oggi è arrivato il secondo livello. Nel bel mezzo dell’esibizione si è avvicinato alle prime file e ha trovato Fedez, oggi presente soprattutto per supportare la seconda volta di sua moglie Chiara Ferragni come co-conduttrice.

Rosa Chemical gli volta le spalle e gli si siede sopra mimando sesso, poi lo afferra per una mano e lo trascina con sé sul palco. Fedez è visibilmente imbarazzato e sfoggia un timido sorriso mentre le note di Made In Italy sfumano. Alla fine, Rosa Chemical bacia con passione Federico Leonardo Lucia tra applausi scroscianti, uscendo di scena con un’ultima botta provocatoria.

Con questa mossa, una naturale provocazione à la Madonna o à la Lady Gaga, Rosa Chemical sa già che si porterà dietro tantissime critiche da parte di chi fino a questo momento ha parlato di “degrado morale” del Festival, e inevitabilmente verrà attaccato anche Fedez. Si attendono sviluppi per le prossime ore