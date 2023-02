In tanti in questi giorni si chiedono quando escono i biglietti di Lazio-Roma, in riferimento ad un derby che, ancor più di quanto avvenuto con la sfida dell’andata decisa da un diagonale di Felipe Anderson e da un clamoroso errore in costruzione di Ibanez, potrebbe determinare in modo irreversibile il destino delle due squadre in campionato. Non manca molto alla sfida in questione, visto che le due romane si affronteranno il 19 marzo alle 18

Capiamo quando escono i biglietti di Lazio-Roma: gli ultimi riscontri sulla possibile data di uscita

Altro match estremamente delicato per quanto riguarda la corsa ad un posto in Champions League, come abbiamo avuto modo di osservare di recente a proposito della sfida tra Bologna e Inter. Ora, se vi state chiedendo quando escono i biglietti di Lazio-Roma, ci sono alcuni fattori che dobbiamo prendere in esame. Il primo è che a giocare in casa sia la squadra di Lotito, ragion per cui sarà il club biancoceleste a gestire le varie fasi della vendita.

Visto l’entusiasmo crescente attorno alla compagine ospitante, oltre alla grande rivalità che da sempre caratterizza le partite con la Roma, rende praticamente inevitabile il sold out per questo derby. Tendenzialmente, gli annunci e la prevendita arrivano più in ritardo rispetto a quello che avviene in casa della Roma. Per questa ragione mi aspetto che si muova qualcosa non prima della fine della prossima settimana.

Solo all’inizio della settimana successiva, invece, mi aspetto che ci sia la vera e propria vendita dei biglietti di Lazio-Roma. Dunque, se desiderate una previsione su quando escono i ticket, al momento prevedo che qualcosa si possa muovere attorno al 6 marzo. In ogni caso, è possibile monitorare la situazione in tempo reale direttamente dalla pagina specifica lanciata dal club biancoceleste sul web, con la qual avremo modo di ricevere specifici aggiornamenti.

