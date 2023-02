Procede a ritmi sostenuti la vendita dei biglietti di Bologna-Inter, almeno per quanto riguarda il settore ospiti. Nonostante manchino più di due settimane al match in programma il prossimo 26 febbraio al Dall’Ara, in occasione dell’anticipo di Serie A delle 12.30, da alcune ore ha fatto registrare un boom per certi versi inaspettato la prevendita tra i sostenitori nerazzurri. Basti pensare che per Sampdoria-Inter in programma a cavallo del prossimo weekend ci siano ancora circa 1.000 ticket disponibili, stando a quanto riportato con un altro articolo nella giornata di ieri all’interno del nostro magazine.

Un alert necessario visto che stanno già finendo i biglietti di Bologna-Inter per il settore ospiti

Certo, in quest’ultimo caso può fare la differenza il fatto che si giochi di lunedì sera, con tutti i disagi del caso che crea uno spostamento del genere a settimana ormai iniziata. Ciò non toglie che siano ottime le risposte sulla vendita dei biglietti di Bologna-Inter per il settore ospiti. A maggior ragione, se pensiamo alle limitazioni attuali con ticket disponibili solo per chi dispone della Fidelity Card nerazzurra. Al momento della pubblicazione del nostro articolo su 2.500 biglietti sono acquistabili poco più di 200 biglietti.

Dunque, i primi verdetti che arrivano da Vivaticket sull’andamento della vendita dei biglietti di Bologna-Inter ci dicono che con ogni probabilità avremo un sold out nel corso delle prossime ore. Di sicuro in giornata con un andazzo simile. Resta da capire, visti i numeri registrati questo giovedì, se ai sostenitori nerazzurri verrà aperto un altro spicchio della curva adiacente al suddetto settore, come avviene qualche volta in occasione dei match casalinghi dei rossoblu contro compagini di prima fascia.

Staremo a vedere, ma di sicuro ci sono ottime indicazioni sulla vendita dei biglietti di Bologna-Inter per i supporters nerazzurri al momento.

