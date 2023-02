Ora che è approdato sul mercato il Samsung Galaxy S23, è possibile approfittare dei prezzi più bassi per il modello precedente, un top di gamma che può dare ancora del filo da torcere alla concorrenza. Stiamo parlando ovviamente del Samsung Galaxy S22 che, in queste ore, si ritrova ad un prezzo piuttosto conveniente su Amazon, una buona opportunità da cogliere al volo se si vuole avere tra le mani uno smartphone Android di qualità spendendo cifre più basse.

Significativo abbassamento del prezzo per il Samsung Galaxy S22 su Amazon oggi 21 febbraio

Altro calo del prezzo, dunque, dopo quello dei giorni scorsi. Approfondendo l’offerta odierna del famoso sito di e-commerce si può notare come quest’oggi il Samsung Galaxy S22 sia disponibile al costo di 603,90 euro e riguarda il modello Phantom Black da 128GB di memoria interna. L’offerta è allettante visto come la disponibilità stia ormai scarseggiando, ci sono poche unità da poter ancora acquistare a questo prezzo, ciò significa che è opportuno sbrigarsi se si vuole avere tra le mani questo dispositivo a cifre più interessanti.

Non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e nel giro di poco tempo questo Samsung Galaxy S22 arriverà direttamente nelle vostre case. Tra l’altro, grazie ad Amazon, è possibile anche acquistare questo smartphone Android a rate con Cofidis. In questo modo tutti potranno avere la possibilità di puntare su questo device, dilazionando la spesa nel tempo. Per quanto riguarda le specifiche tecniche ricordiamo come questo Samsung Galaxy S22 sia dotato di un super display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici che offre un’elevata visibilità all’aperto, assicurando una vista chiara sia in pieno giorno, sia di notte.

Non manca l’ottimo comparto fotografico, con tre sensori fotografici posteriori dotati di tecnologia Super Night Solution che elimina il rumore in ogni fotogramma conferendo filmati vividi e di alta qualità, sia al sole che sotto le stelle. Il chip è un 4nm che garantisce prestazioni di grande velocità con una capacità interna da 128GB. Sta ora a voi decidere se approfittare o meno di tale offerta.