Il Samsung Galaxy S22 5G viene proposto oggi 16 febbraio ad un prezzo che non si può rifiutare, anche se nella sua versione più povera, da 128GB di storage interno. Il prodotto sarà vostro al prezzo di 599 euro, ma venduto e spedito da terzi (cosa che non preoccuperà qualcuno di voi). Il Samsung Galaxy S22 5G in questione è quello di versione italiana, senza SIM, con schermo da 6.1 pollici Dynamic AMOLED 2X e nella colorazione Phantom Black.

Il Samsung Galaxy S23 è uscito da poco e forse potreste avere voglia di passare direttamente a quest’ultima generazione, ma, con quello che costa (979 euro per il modello base con 8GB di RAM e 128GB di storage interno), probabilmente fareste meglio a portarvi subito a casa il Samsung Galaxy S22 5G. Le differenze tra una generazione e l’altra ci sono sicuramente, anche se non sono tali da giustificare un salto di prezzo così consistente (si parla di uno scarto di 380 euro, che forse fareste meglio a conservare nelle vostre tasche, almeno per come la vediamo noi adesso).

Ad ogni modo, riceverete a casa il Samsung Galaxy S22 5G senza costi aggiuntivi tra il 22 ed il 23 febbraio. Dovrete sbrigarvi in quanto l’unità disponibile, al momento, è soltanto una: non avete molto margine di manovra, c’è da decidere subito se approfittarne oppure no. Come già detto, il fatto che sia già uscito il Samsung Galaxy S23 non dovrebbe farvi tentennare: è un device che aggiunge poco al Samsung Galaxy S22 5G, costa quasi il doppio ed il suo prezzo non scenderà entro poco tempo. Nel caso in cui voleste farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

