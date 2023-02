Buone notizie per chi ha intenzione di acquistare un fitness tracker ad un prezzo decisamente più vantaggioso, infatti quest’oggi è presente una super offerta su Amazon per lo Xiaomi Mi Band 7. In attesa di scoprire quando Xiaomi lancerà il nuovo modello, probabilmente previsto entro questa primavera, può essere ancora utile acquistare la versione 7 che presenta un ottimo rapporto qualità-prezzo. I fitness tracker sono la soluzione migliore per chi vuole risparmiare, ma allo stesso modo avere tra le mani un prodotto completo in grado di monitorare tutto ciò che riguarda il proprio allenamento.

Massima attenzione verso Xiaomi Mi Band 7 a prezzo interessante: dettagli sulla nuova offerta Amazon

Riscontri aggiuntivi sul prodotto, dunque, dopo quelli analizzati di recente. Attualmente lo Xiaomi Mi Band 7 è tra i migliori in circolazione e con lo sconto odierno proposto da Amazon può essere ancora più vantaggioso acquistarlo. Il famoso sito di e-commerce ha infatti scontato del 25% il prezzo consigliato in precedenza, quello da listino di 59,99 euro. Il costo finale è quindi arrivato a 45 euro ed è uno dei più bassi mai raggiunti su Amazon da questo braccialetto fitness.

C’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce e nel giro di qualche giorno potrà arrivare nelle vostre case senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Parliamo della scelta Amazon di giornata, un’occasione da cogliere al volo prima che possano esserci nuove variazioni di prezzo. Ricordiamo a questo punto quali sono le caratteristiche di questo Xiaomi Mi Band 7. Ci troviamo di fronte ad un braccialetto fitness che si ritrova con display AMOLED da 1,62 pollici con un 25% in più di area di visualizzazione rispetto alla versione precedente.

Si ha la possibilità di poter scegliere tra oltre 100 nuovissimi quadranti dinamici, ma è l’aspetto salute che rende questo Xiaomi Mi Band 7 davvero interessante. Spazio all’analisi del massimo consumo di ossigeno, al monitoraggio continuo del livello di ossigeno nel sangue, della frequenza cardiaca, del sonno e del ciclo femminile. Chiaramente si ha poi la possibilità di poter scegliere tra oltre 110 modalità sportive da monitorare.

Continua a leggere su optimagazine.com