Tra i fitness tracker che consentono il miglior rapporto qualità e prezzo, non possiamo non menzionare lo Xiaomi Mi Band 7 che, in questi giorni, sta subendo sconti davvero interessanti su Amazon. Anche quest’oggi si può approfittare di un risparmio davvero considerevole per tale fitness tracker sul famoso sito di e-commerce, l’occasione giusta per averlo finalmente tra le mani. A tal proposito ecco che lo Xiaomi Mi Band 7 può essere acquistato ad un prezzo di 41,90 euro ed è il risultato di uno sconto del 30% applicato su quello da listino di 59,99 euro.

Nuovo aggiornamento del prezzo per Xiaomi Mi Band 7 su Amazon: come vanno le cose oggi

Ritorno in grande stile, dunque, dopo l’aggiornamento di maggio. Una cifra decisamente più bassa che potrebbe a questo punto intrigare molti utenti che ancora non hanno avuto modo di acquistare un fitness tracker. Lo Xiaomi Mi Band 7 è tra i migliori in circolazione e nonostante sia arrivata l’ottava versione, si ritrova con un comparto tecnico che può ancora soddisfare appieno le richieste degli utenti. C’è attualmente disponibilità immediata su Amazon e nel giro di pochi giorni questo Xiaomi Mi Band 7 arriverà nelle vostre case senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione.

Si tratta anche della scelta Amazon di giornata, quindi è anche il sito di e-commerce consiglia tale acquisto. Per quel riguarda le specifiche tecniche ricordiamo come questo Xiaomi Mi Band 7 sia dotato di un display AMOLED da 1,62 pollici, con un aumento del 25% dell’area di visualizzazione rispetto al modello precedente, che consente una migliore lettura delle informazioni. Inoltre il Mi band 7 offre un aggiornamento completo di oltre 110 modalità sportive. Non solo registra la durata dell’esercizio di salto e le calorie bruciate, ma analizza anche l’effetto dell’allenamento attraverso le statistiche della frequenza cardiaca per rendere l’esercizio più efficace.

Lo Xiaomi Mi Band 7 monitora la percentuale di ossigeno nel sangue durante la giornata e lancia un allarme in caso di squilibrio. Naturalmente, continuerà a monitorare la frequenza cardiaca 24 ore al giorno. Aggiunge anche il monitoraggio del sonno, dello stress e del ciclo femminile.

Continua a leggere su optimagazine.com