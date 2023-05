Può essere alquanto vantaggioso quest’oggi puntare sullo Xiaomi Mi Band 7 presene su Amazon, visto come il suo prezzo sia calato in maniera vertiginosa in queste ultime settimane. Merito anche della presentazione del nuovo braccialetto fitness dell’azienda cinese, Mi Band 8, ma sicuramente per risparmiare qualcosina si può ancora optare per il modello dello scorso anno. Approfondendo l’offerta odierna del famoso sito di e-commerce si può notare come sia stato effettuato uno sconto del 27% sul costo da listino di questo Xiaomi Mi Band 7 che era di 59,99 euro.

Interessante rilancio per Xiaomi Mi Band 7 su Amazon a prezzo basso: la proposa del 12 maggio

Altra promozione, insomma, dopo quella del mese scorso. Ciò significa che attualmente questo braccialetto fitness può essere acquistato al prezzo di 43,50 euro. Si tratta della cifra più bassa raggiunta fino ad ora sul mercato da questo Xiaomi Mi Band 7 e per questo l’occasione risulta essere davvero ghiotta per poterlo avere finalmente tra le mani. La disponibilità è immediata e non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione, nel giro di pochissimi giorni questo braccialetto fitness arriverà direttamente nelle vostre case. Un’offerta interessante che potrà far capitolare qualche utente ancora indeciso sull’acquisto.

Vediamo a questo punto quali sono le caratteristiche di spicco di questo Xiaomi Mi Band 7. Spazio ad un ampio display AMOLED da 1,62 pollici, con la possibilità di scegliere tra oltre 100 quadranti dinamici. L’aspetto più importante riguarda però il monitoraggio della salute, infatti tiene sott’occhio alcuni parametri che sono fondamentali per l’organismo umano. C’è l’analisi del livello di ossigeno nel sangue, ma anche il monitoraggio della frequenza cardiaca per tutto il giorno e tracciamento della qualità del sonno.

Le sue funzioni sono molteplici, evidenziando non solo i passi effettuati durante il giorno o le calorie bruciate, ma fornendo dati abbastanza precisi sulla propria attività fisica. Tra l’altro monitora anche le fasi del ciclo femminile e supporta oltre 110 modalità sportive. Un dispositivo completo che può essere acquistato ad un prezzo più basso su Amazon.

