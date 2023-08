Super offerta quest’oggi su Amazon per lo Xiaomi Mi Band 7, il fitness tracker dell’azienda cinese che gode ancora di ottima considerazione sul mercato. Questo è senza dubbio il momento migliore per acquistare tale braccialetto fitness, visto come sia stato annunciato il nuovo modello ed inevitabilmente si trovano sconti più cospicui per la variante dello scorso anno. Infatti l’offerta odierna del famoso sito di e-commerce è tra le migliori presenti in circolazione e non era mai capitato prima d’ora che lo Xiaomi Mi Band 7 raggiungesse tale cifra.

Torna ad essere conveniente il prezzo utile per assicurarsi Xiaomi Mi Band 7: la nuova offerta di Amazon

Altra promozione, insomma, dopo quella trattata a luglio. Approfondendo quanto proposto da Amazon, ecco che questo fitness tracker può essere acquistato con uno sconto del 33%, applicato sul prezzo da listino da 59,99 euro. Ciò significa che quest’oggi lo Xiaomi Mi Band 7 può essere vostro sborsando la cifra di 39,90 euro. Un vero affare che potrà dare una scossa a coloro che erano ancora un po’ indecisi su tale acquisto. Ricordiamo però come nel giro di qualche ora le cose potrebbero cambiare, quindi è sempre opportuno velocizzare i tempi d’acquisto se si vuole approfittare di tale sconto.

C’è disponibilità immediata su Amazon e nel giro di pochissimi giorni questo Xiaomi Mi Band 7 arriverà direttamente nelle vostre case. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, ricordiamo come questo fitness tracker sia dotato di un display AMOLED da 1,62 pollici, più ampio rispetto al modello precedente. Non manca analisi professionale dell’allenamento e oltre 110 modalità sportive supportate per aiutarti a tenere traccia delle calorie bruciate, delle variazioni della frequenza cardiaca e della durata dell’allenamento.

L’aspetto salute resta in primo piano con questo Xiaomi Mi Band 7 visto come ci sia monitoraggio continuo del livello di ossigeno nel sangue, monitoraggio della frequenza cardiaca per tutto il giorno, del volume massimo di ossigeno e tracciamento della qualità del sonno. Il prodotto tecnologico è resistente all’acqua e la batteria dura anche 14 giorni.

