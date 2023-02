Super sconto su Amazon per lo Xiaomi Mi Band 7, il fitness tracker di ultima generazione dell’azienda cinese che ha raggiunto un prezzo davvero molto interessante, tra i più bassi degli ultimi mesi. Se quindi si sta pensando di acquistare un braccialetto fitness che possa monitorare la propria attività fisica, ecco che tale offerta potrà fare la differenza. Per chi pratica attività fisica e vuole conoscere qualche parametro importante di ogni allenamento, sicuramente può bastare anche un fitness tracker come questo Xiaomi Mi Band 7 che, almeno per il momento, continua ad essere il migliore del settore.

Nuovo abbassamento del prezzo di Xiaomi Mi Band 7 su Amazon oggi: l’offerta del momento

Nuovi riscontri, dunque, dopo quelli di inizio settimana. Non è quindi necessario affidarsi ad uno smartwatch che si ritrova ad avere un prezzo decisamente più elevato, anche con un fitness tracker si ha modo di monitorare al meglio la propria attività. Vediamo a questo punto l’interessantissima offerta odierna proposta da Amazon a riguardo. Lo Xiaomi Mi Band 7 può infatti essere acquistato al prezzo di 45 euro ed è il risultato di uno sconto del 25% applicato sul prezzo precedente di 59,99 euro.

Come si può notare c’è un bel risparmio, ma bisogna affrettare i tempi d’acquisto, visto come ci siano pochi pezzi ancora disponibili. L’offerta ha allettato tantissimi utenti che si sono già riversati sul famoso sito di e-commerce per approfittarne. Ricordiamo come non ci siano costi aggiuntivi relativi alla spedizione e nel giro di pochi giorni questo Xiaomi Mi Band 7 arriverà direttamente nelle vostre case. Per quanto concerne invece le specifiche tecniche, ecco che si può contare su un display AMOLED da 1,62 pollici con oltre 100 nuovi quadranti dinamici sui quali puntare.

Il punto di forza di questo fitness tracker è il monitoraggio della salute, oltre a quello costante della frequenza cardiaca, si ha modo anche di analizzare il massimo consumo di ossigeno, nonché il monitoraggio continuo del livello di ossigeno nel sangue. Spazio anche al monitoraggio del sonno, delle calorie consumate e del ciclo femminile. Un prodotto assolutamente completo che supporta oltre 110 modalità sportive, si ha quindi davvero l’imbarazzo della scelta. A voi la decisione finale.