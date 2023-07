Se state pensando di acquistare un fitness tracker che possa monitorare nel dettaglio la vostra attività fisica, sicuramente può fare al caso vostro l’offerta odierna riguardante lo Xiaomi Mi Band 7, modello ancora attuale che si ritrova ad un prezzo vantaggioso su Amazon. Approfondendo l’offerta del famoso sito di e-commerce notiamo come ci sia quest’oggi uno sconto del 28% sul prezzo da listino di 59,99 euro. Questo permetterà di acquistare lo Xiaomi Mi Band 7 ad una cifra finale di 42,99 euro.

Rilanciato poco fa Xiaomi Mi Band 7 su Amazon a prezzo interessante: i dettagli sulla nuova offerta

Ulteriore promozione da valutare, dunque, dopo quella di metà giugno. Un prezzo decisamente più conveniente che potrà far capitolare qualche utente ancora indeciso a riguardo. C’è disponibilità immediata e soprattutto non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Anche Amazon consiglia l’acquisto di questo Xiaomi Mi Band 7 ponendolo tra le scelte più interessanti della giornata. Se decidete di acquistarlo, in poco tempo arriverà direttamente nelle vostre case.

Parliamo di un fitness tracker completo ed esteticamente compatto, seppur con un quadrante più ampio rispetto al modello precedente. Può essere utile per chi non ha intenzione di spendere cifre troppo elevate come quelle che riguardano il campo smartwatch, ma avere dettagli importanti su alcuni parametri relativi alla propria attività sportiva. Inoltrandoci meglio nelle specifiche tecniche di questo Xiaomi Mi Band 7 ecco che ci sarà spazio per un display AMOLED da 1,62 pollici, con la possibilità di scegliere tra oltre 100 quadranti dinamici con un rendering grafico più avanzato ed effetti di animazione più fluidi.

C’è poi un’analisi professionale dell’allenamento e oltre 110 modalità sportive supportate per aiutarti a tenere traccia delle calorie bruciate, delle variazioni della frequenza cardiaca e della durata dell’allenamento. Attenzione anche continuo del livello di ossigeno nel sangue (SpO ₂), monitoraggio della frequenza cardiaca per tutto il giorno e tracciamento della qualità del sonno. Chiaramente questo Xiaomi Mi Band 7 traccia oltre 110 modalità sportive con l’analisi professionale valuta il VO2 Max, il carico di allenamento, la durata del recupero e l’effetto. Infine è resistente all’acqua ed al sudore.

