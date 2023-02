Da quando il devastante terremoto in Turchia e Siria sta dilaniando le popolazioni dei rispettivi Paesi, la macchina della solidarietà non si è fermata un attimo. Il bollettino con i numeri dei morti e dei feriti è quasi peggiore di una guerra.

Secondo gli aggiornamenti in tempo reale pubblicati dalle varie testate online, i caduti sotto la furia del sisma sono saliti a circa 41 mila, praticamente il doppio rispetto alle prime stime dell’OMS arrivate nelle ore immediatamente successive alle prime scosse. Gli aiuti umanitari arrivano a favore delle famiglie, dei bambini e anche degli animali da parte dell’OIPA, l’Organizzazione Internazionale Protezione Animali.

Come in altre occasioni, i Metallica si sono messi in prima linea per inviare fondi alle popolazioni colpite attraverso l’associazione All Within My Hands fondata proprio dai Four Horsemen. Ecco il messaggio pubblicato sui social:

“Non abbiamo parole per descrivere la devastazione nel sud della Turchia e nel nord della Siria. Il terremoto di magnitudo 7.8 ha ridotto in macerie l’intera regione. Il bilancio delle vittime continua a salire, superando tragicamente le 36.000 vite perse. Due delle organizzazioni partner della nostra All Within My Hands Foundation, Direct Relief e World Central Kitchen, sono impegnate a fornire assistenza medica e cibo alle vittime di questo disastro. All Within My Hands sta fornendo sovvenzioni di 125.000 dollari a ciascuna organizzazione per sostenere i loro sforzi di soccorso”.

Con queste parole i Metallica hanno annunciato il loro impegno per il terremoto in Turchia e Siria con un totale di 250 mila dollari. In altre occasioni la band di James Hetfield si è dimostrata sempre generosa, come in occasione degli incendi in Australia e in occasioni più locali: nel 2019 hanno donato 250 mila dollari per la costruzione di un ospedale pediatrico a Bucarest.

Intanto tra i fan cresce l’attesa per il nuovo album 72 Seasons che uscirà il 14 aprile 2023. Il disco è stato anticipato da Lux Æterna e Screaming Suicide.

