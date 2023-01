Senza alcun preavviso arriva il nuovo singolo dei Metallica. Non ci fossero stati Rob Trujillo, Zio Het, Kirk Hammett e Lars Ulrich probabilmente il 2023 sarebbe stato un anno spento sul fronte borchiato. Screaming Suicide è la bomba sganciata dopo Lux Æterna che anticipa 72 Seasons, il nuovo disco in arrivo il 14 aprile.

Nel nuovo singolo dei Metallica c’è tutto l’heavy metal che mancava sulle nostre bacheche da troppo tempo: il riff con l’effetto octaver suonato da Kirk Hammett è già destinato a rientrare tra i grandi classici dei Four Horsemen, le soluzioni dissonanti del bridge e i powerchord frenetici restituiscono i Metallica più rabbiosi e profondi di sempre. Anche Lars Ulrich, spesso criticato, trova in questo brano l’occasione per essere davvero la spinta motrice del pezzo.

Screaming Suicide, del resto, non è un semplice singolo inatteso dei Metallica: è un messaggio forte che racconta l’inferno di chi viene sfiorato dall’idea del suicidio, per questo James Hetfield e soci lasciano nella descrizione del video tutti i numeri utili per chiedere aiuto ed uscire dal proprio guscio.

72 Seasons arriva dopo un lungo travaglio: da Hardwired… To Self Destruct (2016) sono passati 9 anni e nel frattempo il frontman ha dovuto affrontare un percorso di riabilitazione per vincere contro le sue dipendenze. Ora i Metallica sono tornati, e certamente hanno tantissime cose da dire e tanti palchi da sfondare.

Welcome to this life

Born into the fight

Here to claim your dream

Look you in the eye

Patch the broken sky

Craving dopamine

Then my voice appears

Teaching you of fears

Are you good enough?

You don’t recognize

Head is full of lies

You should just give up

Listen well, better listen well

Listen well, better listen well

Don’t ever speak my name

Remember you’re to blame

Keep me inside

Keep me inside

My name is suicide

Curse another day

Spirit locked away

Punish and deprive

Hate to be awake

Living a mistake

More dead than alive

Then a voice appears

Whisper in your ears

“You are good enough”

Throwing down a rope

A lifeline of hope

Never give you up

Listen well, better listen well

Listen well, better listen well

Don’t ever speak my name

Remember you’re to blame

Keep me inside

Keep me inside

My name is suicide

Terrified in sleepless nights

Caught in spotlight dead to rights

Isolate and fight your mind

Telling you you’re left behind

My lying voice inside

Keeps drinking cyanide

And no more can you run

Into the sun

Terrified, sleepless nights

Caught in spotlight dead to rights

Isolate and fight your mind

Telling you you’re left behind

And now you speak my name

You’ve given back the blame

Keep me deep inside

Don’t you keep me inside

Screaming suicide

Now that I’m exposed inside

Shined a light on cyanide

I’m no longer needed here

Now you’ve faced your biggest fear