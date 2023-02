Tra gli accessori Apple più ricercati in questi anni ritroviamo sicuramente gli auricolari wireless AirPods Pro 2 che si presentano già in diverse varianti, ma chi predilige performance ad alto livello non può non prendere in considerazione gli AirPods Pro di seconda generazione. L’azienda di Cupertino ha diversificato un po’ anche questo tipo di prodotto tecnologico, puntando su auricolari un po’ più economici ed altri appartenenti più ad un settore di nicchia come le cuffie AirPods Max.

I dettagli sulla nuova offerta Amazon per Airpods Pro 2: il prezzo aggiornato oggi 7 febbraio

Altra promozione, stando a quanto raccolto non molto tempo fa con altro articolo. Gli AirPods Pro costituiscono una sorta di via di mezzo tra queste due strade e quest’oggi si ritrovano ad un prezzo molto interessante su Amazon che potrebbe non poco stuzzicare qualche utente interessato all’acquisto. Il modello scontato su Amazon però è di seconda generazione, quindi più recente e si ritrova con specifiche tecniche più performanti.

Ciò significa che il prezzo di partenza risulta essere già a prescindere più alto rispetto alle varianti precedenti, ma può essere appetibile proprio grazie allo sconto che ritroviamo quest’oggi sul famoso sito di e-commerce. Dai 299 euro iniziali si è infatti arrivati ai 269 euro finali grazie al 10% di sconto. Stiamo parlando del modello del 2022, l’ultimo che Apple ha rilasciato sul mercato e già poter contare su uno sconto di questo tipo lo rende davvero appetibile. La disponibilità su Amazon è immediata e non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione, nel giro di qualche giorno arriverà direttamente nelle vostre case.

C’è però un aspetto da non sottovalutare, ossia la possibilità di acquistare questi AirPods Pro di seconda generazione a rate grazie a Cofidis, agevolando in questo modo la spesa finale. Per quanto riguarda le specifiche tecniche di rilievo troviamo la cancellazione attiva del rumore che riduce il brusio di sottofondo, modalità trasparenza adattiva per sentire i suoni esterni attenuando i rumori ambientali forti, audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa che crea un suono tridimensionale, controllo touch per regolare il volume sfiorando, gestire la riproduzione dei brani, accettare o chiudere chiamate premendo, e passare tra varie modalità di ascolto tenendo premuto. Ovviamente questi AirPods Pro di seconda generazione sono resistenti all’acqua ed al sudore.

