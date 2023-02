Ci sono ottime notizie oggi 13 febbraio per tutti coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S22 nell’ultimo anno, soprattutto per quanto concerne il pubblico europeo. Se da un lato iniziano ad essere particolarmente interessanti le offerte per l’acquisto di un device a prezzi competitivi, come abbiamo avuto modo di constatare nelle ultime ore con un altro articolo sul nostro sito, al contempo non dobbiamo dimenticare che lo sviluppo software stia procedendo senza sosta anche per questa serie. Chiaro il riferimento alla distribuzione del nuovo aggiornamento con One UI 5.1. Vediamo come stanno le cose dopo gli ultimi riscontri arrivati proprio in mattinata.

La svolta per i Samsung Galaxy S22 con il rilascio del nuovo aggiornamento con One UI 5.1 in Europa

Dopo la conferma di SamMobile, infatti, abbiamo finalmente la certezza che gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S22 siano abilitati al download del tanto atteso aggiornamento con One UI 5.1. Si tratta di un pacchetto software non secondario per il pubblico, se pensiamo che il suo peso sia di poco superiore ai 2 GB. Notevoli i miglioramenti post download soprattutto per la fotocamera, visto che l’app Expert Raw, ora integrata, consentirà di scattare foto in formato RAW senza perdere dati e qualità delle immagini per i modelli di fascia più alta.

Pare sia migliorata anche la funziona ricerca all’interno della gallery, mentre con Image Clipper avremo finalmente la possibilità di estrarre i soggetti da foto e video. Tutto merito dell’Intelligenza Artificiale, che attraverso l’aggiornamento ora in distribuzione anche per i possessori di un Samsung Galaxy S22 pare sia in grado di isolarli dallo sfondo.

Oltre agli stickers e ai nuovi widget, per gli utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy S22 si segnala anche Multi Control tramite l’aggiornamento ottimizzato su One UI 5.1, con cui avremo modo di collegare le funzionalità di mouse e tastiera tra PC e tablet.