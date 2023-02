Tra gli smartphone Android di ultima generazione ed acquistabili ad un prezzo più conveniente, non possiamo non menzionare il Samsung Galaxy S22 5G, top di gamma che si ritrova ad un prezzo decisamente più conveniente su Amazon. Approfondendo l’offerta si può notare come rispetto a quando questo top di gamma ha fatto il suo approdo sul mercato, ci sia stato un bel calo di prezzo, dettato anche dagli sconti attuati dallo stesso sito di e-commerce.

Fine settimana intenso con il Samsung Galaxy S22 a prezzo molto basso su Amazon: i dettagli sull’offerta

Qualcosina in più rispetto al nostro ultimo articolo, ma promozione ugualmente aggressiva oggi. Indubbiamente la valutazione economica dei dispositivi Android tende a variare più velocemente rispetto ai modelli di stampo Apple, quindi è più probabile che con il passare del tempo ci sia un abbassamento del prezzo. Ecco che questo Samsung Galaxy S22 5G può essere acquistato quest’oggi alla cifra di 605 euro, un costo decisamente più conveniente rispetto a qualche tempo fa e che potrebbe far capitolare molti utenti desiderosi di avere tra le mani un top di gamma dalle grandi qualità tecniche.

Tra l’altro tra pochissimi mesi assisteremo anche al nuovo arrivato in casa Samsung e ciò non potrà fare altro che garantire un ulteriore abbassamento di prezzo proprio del Galaxy S22. Sta quindi a voi decidere se acquistare quest’oggi tale top di gamma o attendere ancora qualche settimana, ma senza dubbio l’offerta odierna di Amazon risulta essere tra le più appetibili presenti in circolazione. Ricordiamo come la disponibilità sia immediata e soprattutto nel giro di pochi giorni questo Samsung Galaxy S22 sarà spedito direttamente nelle vostre case.

C’è anche l’opzione del pagamento a rate grazie a Cofidis ed il modello in questione è presente nella colorazione Bora Purple. Questo top di gamma si ritrova con un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici ed è stato ideato appositamente per garantire un’elevata visibilità all’aperto. Non manca l’ottimo comparto fotografico con il sensore principale da 50 megapixel che rende perfetti gli scatti notturni. Infine spazio ad una batteria da 3700 mAh che riesce ad ottimizzare al meglio i consumi.

