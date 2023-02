Il colosso di Seul ha proposto quest’oggi una valanga di aggiornamenti basati sulla One UI 5.1, con i flagship dell’azienda degli ultimi tre anni che hanno ricevuto l’upgrade contemporaneamente. Anche i Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra ottengono la One UI 5.1, dopo la serie dei Samsung Galaxy S22 e S21.

Come riportato da ‘SamMobile‘, la One UI 5.1 per la serie Samsung Galaxy S20 è uno spettacolo gradito, poiché parliamo di una line-up idonea per tre anni di importanti aggiornamenti del sistema operativo e che ha ricevuto Android 13 con la One UI 5.0, il suo terzo importante aggiornamento del sistema operativo, circa tre mesi fa. Ora, i possessori dei Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra in tutto il mondo otterranno alcune delle nuove funzionalità che hanno debuttato con la One UI 5.1 a bordo della serie Samsung Galaxy S23. L’aggiornamento con la One UI 5.1 apporta miglioramenti e nuove funzionalità in una serie di aree, tra cui fotocamera e galleria, multitasking, Internet Samsung e altro ancora.

L’aggiornamento con la One UI 5.1 sulla serie Samsung Galaxy S20 è in fase di lancio in alcuni mercati europei, ,dato il recente track record di Samsung, possiamo aspettarci che venga pubblicato in molti altri Paesi nei prossimi giorni. La versione del firmware che accompagna l’aggiornamento è G98xxXXUFHWAK. Per verificare se l’aggiornamento One UI 5.1 è disponibile per il vostro Samsung Galaxy S20, S20+ o S20 Ultra, seguite il percorso “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Ricordate di controllare, prima di procedere, che la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% e di effettuare un backup dei dati. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

