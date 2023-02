Come un fulmine a ciel sereno, l’aggiornamento dell’interfaccia One UI 5.1 è appena giunto sugli smartphone Samsung Galaxy S21 in questa mattinata di lunedì 13 febbraio. L’update alla nuova esperienza software era nell’aria ma (magari) non atteso proprio nell’immediato. Eppure, proprio in queste ore, si è provveduto al suo rilascio per anche per i Samsung Galaxy S22 e per gli ultimi foldable Flip 4 e Fold 4. Gli sviluppatori non hanno proprio perso tempo per le novità della nuova releaese, ora in primissima distribuzione in Italia.

L’aggiornamento One UI 5.1 è in fase di lancio su tutti e tre i modelli del Samsung Galaxy S21 non certo fresco di lancio. Dunque l’update inizia ad essere disponibile per i Galaxy S21 standard, per i Galaxy S21+ e ancora per i Galaxy S21 Ultra. La versione firmware dedicata alla nuova interfaccia è quella siglata come la G99xBXXU6EWAF e le prime notifiche riguardanti il pacchetto sono giunte in Germania e nei Paesi Bassi. Almeno al momento di questa pubblicazione, non si hanno notizie relative alla distribuzione anche in Italia ma la lacuna potrebbe essere colmata anche in poche ore, al massimo fra qualche giorno.

Tra le novità attese grazie all’aggiornamento One UI 5.1 c’è quella relativa all’app Expert Raw di serie per l’elaborazione di foto di altissima qualità e non compresse e il nuovissimo widget Smart Suggestions che raccomanda app e azioni in base alla nostra esperienza d’uso con lo smartphone. Tra le funzioni decisamente utili pronte a sbarcare sui telefoni supportati, c’è quella denominata Maintenance Mode. La modalità, una volta attivata, consentirà di nascondere i dati personali del telefono agli operatori dei centri assistenza. In questo modo, in caso di necessità di riparazioni, non sarà necessario formattare il proprio dispositivo.

