Le novità di WhatsApp sono all’ordine del giorno, c’è sempre qualche funzionalità pronta per migliorare di gran lunga l’utilizzo dell’app di messaggistica più famosa al mondo. In questi anni sono stati notati dei passi avanti importanti per garantire agli utenti qualità nella comunicazione con i propri contatti, con un occhio di riguardo nei confronti della privacy e della sicurezza. WhatsApp è quindi sempre aggiornata e nelle ultime ore è spuntata un’altra novità che potrà far felici molti utenti soprattutto quando bisogna condividere delle immagini.

Sta per essere rilasciato l’aggiornamento WhatsApp per le foto in qualità originale da trasmettere con l’app

Riscontri utili sul tema, dunque, dopo quelli condivisi già a gennaio. Quello che tutti ormai sapranno è che, quando si inviano delle foto, WhatsApp tende a comprimere la risoluzione originale, compromettendone la sua qualità. Si tratta di una caratteristica di default da parte dell’app che però gli sviluppatori stanno provando a cambiare da un po’ di tempo. Ecco che finalmente il momento di questo cambiamento è arrivato a buon fine.

Qualche giorno fa è spuntata la notizia di WhatsApp che sta per implementare l’opzione per mantenere la risoluzione originale per le immagini condivise con l’app Android, ma ora la medesima funzionalità risulta essere in fase di sviluppo anche per WhatsApp desktop. Sono stati, come sempre, gli occhi attenti di WABetaInfo a scovare quest’ulteriore novità prevista per l’app di messaggistica all’interno dell’ultima beta. Andando più nello specifico l’interfaccia dell’opzione prevede un collegamento rapido nella barra superiore, all’interno dell’interfaccia di condivisione.

Con questa nuova opzione sarà praticamente possibile scegliere se abilitare la compressione dell’immagine oppure se inviarla con la sua risoluzione originale con WhatsApp. Si tratta di una funzione in fase di sviluppo, ma potrebbe essere resa disponibile nelle prossime settimane a tutti coloro che sono iscritti al programma di WhatsApp Beta. Ciò significa che bisogna attendere ancora un bel po’ di tempo prima che venga rilasciata a livello globale, che insomma tutti possano usufruire di questa importante novità riguardante la condivisione delle immagini.

