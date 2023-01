La condivisione di foto è sempre stata una funzione importante di WhatsApp, tuttavia non troppo apprezzata dagli amanti della fotografia per via della modalità di compressione presente che non permette di inviare o ricevere foto in qualità originale. L’ultimo aggiornamento che ha portato WhatsApp beta per Android alla versione 2.23.2.11 lascia intendere che gli sviluppatori stiano lavorando ad una funzione che consentirà agli utenti la condivisione di foto in qualità originale (immaginate solo la gioia di chi vuol condividere le proprie foto mostrandone al meglio i dettagli, senz’altro cosa non di poco conto).

Come riportato da ‘wabetainfo.com‘, una beta del 2021 aveva già predisposto la possibilità di scegliere tre diverse opzioni per le foto da inviare (automatico, migliore qualità e risparmio dati). L’opzione di migliore qualità non permetteva comunque agli tenti di inviare foto in formato originale in quanto risultavano solo meno compresse. Adesso la situazione cambierà visto che la beta 2.23.2.11 di WhatsApp per Android consentirà agli utenti di inviare foto in qualità originale.

Il servizio di messaggistica istantanea integrerà probabilmente una nuova icona nell’intestazione dello strumento di disegno che darà modo agli utenti di configurare la qualità di ogni foto. Si tratterà di una funzione di certo molto apprezzata in quanto la mancata possibilità di inviare foto o immagini in qualità originale è sempre stata contestata dagli utilizzatori del servizio. L’opzione è in via di sviluppo e non sappiamo dirvi quanto tempo ci vorrà prima di vederla debuttare nella versione finale (in genere non passa più di qualche settimana, quindi vedrete che l’attesa non sarà particolarmente lunga). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

