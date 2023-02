Al momento pare bisogna rassegnarsi agli eventi, visto che non funziona carta del docente 2023. Già, perché dopo quasi 48 ore di segnalazioni degli utenti coinvolti, con problemi che si verificano soprattutto al momento dell’accesso alla propria area utente, ora ci sono pochi dubbi sul fatto che ci si ritrovi al cospetto di un malfunzionamento assai diffuso. Dopo il primo punto della situazione portato alla vostra attenzione nella giornata di ieri, come abbiamo avuto modo di constatare con il nostro primo report a tema, occorre analizzare qualche altra informazione raccolta qua e là per il pubblico.

Stamane nuovamente non funziona carta del docente 2023: cosa possiamo aspettarci sul ripristino

Provando a fare il punto della situazione, la sentenza di questa domenica è molto semplice, in quanto ancora non funziona carta del docente 2023. Inevitabile che tutti gli insegnanti interessati stiano vivendo un disagio concreto, se pensiamo che nella giornata di sabato in tanti abbiano riscontrato problemi al momento di un pagamento con la suddetta carta. Tutti i discorsi del caso sono dunque proiettati sulle previsioni per il ripristino del sistema, anche se al momento della pubblicazione del nostro articolo non abbiamo un termine preciso da portare alla vostra attenzione.

Chi ha parlato con l’assistenza, riporta feedback secondo cui in queste ore non ci sia una timeline di ripristino, con la netta sensazione che nella giornata di domenica difficilmente si sbloccherà la questione. Insomma, ci sono buone probabilità che i tecnici affrontino seriamente la vicenda solo da lunedì, in orario lavorativo. Certo, potete continuare a tentare il login fino a questa sera o ad effettuare i pagamenti, ma sono decisamente pessimista sull’esito positivo dell’iter.

Dunque, non funziona carta del docente 2023 e le cose per circa 24 ore non dovrebbero cambiare secondo quanto raccolto stamane.

Continua a leggere su optimagazine.com