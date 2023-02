Ci sono numerose segnalazioni che girano sul web da venerdì pomeriggio, in merito alla carta del docente 2023 che non funziona. Una situazione che, almeno in parte, ricorda quella che vi abbiamo raccontato durante il mese di settembre all’interno del nostro sito. L’anomalia si verifica sia sul web quando si prova ad effettuare il login per monitorare lo stato del proprio account, sia fisicamente al momento di un acquisto. Non a caso, diversi insegnanti stanno segnalando sui social di non essere in grado di portare a termine una transazione da ieri.

Da venerdì pomeriggio non funziona la carta del docente 2023: segnalazioni di blocco già in fase di login

Quali sono le prime informazioni specifiche emerse sulla carta del docente 2023 che non funziona? Se da un lato il blocco durante il login non rappresenta un disagio eccessivo, per forza di cose non poter pagare un prodotto crea non pochi problemi agli utenti interessati. Emblematica, a tal proposito, una testimonianza che ho appena raccolto: “Dopo aver utilizzato il terzultimo codice sms per spid! Sempre la stessa storia, prima schermata inaccessibile e poi ‘errore recupero credenziali’. Ho aperto un ticket e nulla, non mi è arrivata neanche la e-mail; ho telefonato al numero di supporto spid e mi è stato riferito che la situazione stava rientrando e di riprovare in serata o domani al massimo. Ci ho appena riprovato e non è rientrato proprio niente. E sono rimasta con due sole possibilità di utilizzo id con SMS“.

Insomma, dall’assistenza non arrivano indicazioni precise, anche se alcuni feedback evidenziano che nel corso della giornata di sabato dovrebbe essere ripristinato il corretto funzionamento della carta del docente. Qualcuno che aveva lo stesso problema del caso precendente, in riferimento alla storia degli SMS limitati, pare aver risolto chiamando help desk e facendosi abilitare il QR.

Vi terremo aggiornati sulla carta del docente che non funziona ancora oggi 11 febbraio, qualora dovessero emergere ulteriori indicazioni in merito.

Continua a leggere su optimagazine.com