WhatsApp è un’app di messaggistica che ormai diventata imprescindibile per tutti coloro che possiedono uno smartphone. In questi ultimi anni si sta aggiornando con diverse funzionalità che possano migliorare notevolmente l’esperienza utente, facilitando alcune situazioni del quotidiano. Non è insomma una semplice app che permette di comunicare con diversi utenti, scambiando documenti, file, immagini, video e quant’altro, ma sta sempre più diventando un promemoria affidabile grazie anche la novità della chat con sé stessi. Ebbene tramite tale funzione avremo modo di ritrovare sempre la macchina parcheggiata.

Potrebbe rivelarsi più semplice ritrovare la macchina con WhatsApp: dritte per sfruttare al meglio l’app

Dritte aggiuntive, dopo quelle relative alla programmazione dei messaggi trattate non molto tempo fa. Capita alcune volte di parcheggiare in luoghi davvero molto ampi dove ci sono tantissime altre automobili o semplicemente in zone che non sono così conosciute e non è poi semplice ritrovare l’auto. Non si tratta solo di essere sbadati, ma a volte è semplicemente il luogo sconosciuto a non garantire il ritrovamento esatto della macchina parcheggiata. Questo può accadere nei parcheggi immensi dei centri commerciali, ma anche nelle grandi città, insomma è un problema abbastanza diffuso tra gli automobilisti.

Cosa fare quindi in questi casi? Ecco che WhatsApp potrebbe esserci di grande d’aiuto, può insomma diventare un vero e proprio promemoria da sfruttare in casi di questo genere, ossia aiutare a ritrovare la macchina parcheggiata. Come già accennato in precedenza bisognerà fare affidamento sulla chat con sé stessi. Da qualche mese WhatsApp ha introdotto la nuova funzionalità che permette di chattare con sé stessi. Per sfruttare questa novità bisogna semplicemente cliccare sull’icona “Nuova chat” ed una delle prime voci permetterà di chattare con sé stessi.

Se quindi si vuole ricordare dov’è stata parcheggiata la macchina, quello che bisogna fare è iniziare una nuova chat e condividere al suo interno posizione ed incollarla. Basterà poi riaprirla all’occorrenza e verrà svelata la zona dove l’auto è stata parcheggiata. Semplice e affidabile, WhatsApp è sempre più un nostro diario personale dove appuntare tutto quello di cui si ha bisogno.

Continua a leggere su optimagazine.com