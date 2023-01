Al momento non esiste su WhatsApp la possibilità di sfruttare una funzione che permetta di programmare messaggi da inviare in un secondo momento. Eppure sarebbe utile a volte poter sfruttare tale funzione, quando ad esempio si ha intenzione di fare gli auguri allo scoccare della mezzanotte ad una persona presente all’interno della propria rubrica. Esistono però degli escamotage che permettono di programmare i messaggi su WhatsApp e vediamo quali sono.

Alcune dritte per programmare messaggi WhatsApp, in attesa dell’aggiornamento ufficiale

Dritte extra, dunque, dopo un’altra recente analisi da noi condotta per bloccare contatti. Uno dei metodi potrebbe essere l’utilizzo di WhatsApp Business, l’account aziendale che può garantire questa sorta di programmazione, seppur non in modo del tutto completo. Una volta scaricata quest’app, all’interno della sezione impostazioni ritroviamo la voce Impostazione attività. Qui sarà possibile scegliere di impostare due tipologie di testi: messaggio di benvenuto e messaggio d’assenza.

Il primo verrà inoltrato a tutti i numeri che ci contatteranno per la prima volta, oppure dopo 14 giorni dal primo contatto; il secondo, invece, arriverà a chi desidera parlare con noi fuori dall’orario di lavoro e rimanderà la conversazione a quando saremo disponibili. Sono quindi solo due le opzioni tra cui scegliere, mentre affidandosi ad app di terze parti si potranno inviare messaggi programmati su WhatsApp in modo più completo. Per i dispositivi Android si potrà scegliere SKEDit che, una volta scaricato, permette di registrarsi tramite Facebook o inserendo manualmente i propri dati personali.

Quest’app presenta al suo interno anche la sezione dedicata a WhatsApp ed una volta fatto il collegamento permetterà di scegliere un contatto a cui mandare un messaggio proprio programmandolo. Per chi dispone di iPhone si potrà optare invece per Scheduled, anche se in questo caso l’app ci ricorderà di inviare il messaggio su WhatsApp, sarà quindi più che altro un promemoria. Apple però ha al suo interno la sezione Comandi rapidi, dove si potrà scegliere Automazione nel menù in basso e, da qui, cliccare su Crea un’automazione personale. Dopo aver scelto data e ora, si potrà fare tap su Aggiungi azione e poi su WhatsApp. Ora non resta che scrivere il messaggio e selezionare il destinatario. Come visto ci sono delle possibilità di programmare i messaggi su WhatsApp.