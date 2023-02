Giungono ora i dati degli ascolti della quarta serata di Sanremo 2023, la 73esima edizione del Festival condotto da Amadeus e Gianni Morandi con la co-conduzione dell’attrice Chiara Francini. Il quarto appuntamento con la gara dedicata alla canzone italiana, in onda dalle 21:25 all’1:59 di venerdì 10 febbraio, ha raggiunto 11.121.000 spettatori pari al 66.5% di share. Per questa edizione possiamo parlare di record con il risultato più alto rispetto alle serate precedenti (prima serata 10.757.000 – 64,2%, seconda 10.545.000 – 62,3%, terza 9.240.000 – 57.6%). Di seguito i dati divisi in due parti.

Ascolti della quarta serata di Sanremo 2023, la prima parte

Sanremo Start, dalle 20:42 alle 21:19, raggiunge 12.334.000 spettatori e il 51.09% di share. La prima parte del Festival di Sanremo, dalle 21:25 alle 23:41, totalizza 15.046.000 spettatori con il 65.16%. Quello di ieri sera era l’appuntamento con i duetti e le cover, uno dei momenti più attesi del Festival se consideriamo la curiosità del pubblico di ascoltare gli artisti in gara mentre si cimentano in brani di altri colleghi insieme ad altri artisti. La serata dei duetti è un momento di revival e distensione, per stemperare la tensione.

Venerdì non erano previsti superospiti, considerando gli artisti che hanno duettato con i cantanti in gara: Biagio Antonacci, Eros Ramazzotti, Manuel Agnelli, BigMama, Michele Zarrillo e tanti altri. Il pubblico ha apprezzato particolarmente il duetto tra Elodie e BigMama sulle note di American Woman, quello di Giorgia ed Elisa, di Gianluca Grignani ed Arisa.

Ascolti della quarta serata di Sanremo 2023, la seconda parte

La seconda parte del Festival, in onda dalle 23:44 all’1:59, è stata seguita da 7.041.000 spettatori con uno share del 69.72%, quasi il 70%.

Uno dei momenti più attesi è stato quello del monologo di Chiara Francini, una riflessione sul rapporto tra la donna e la maternità.