Giungono ora i dati degli ascolti della seconda serata di Sanremo 2023, la 73esima edizione del Festival condotto da Amadeus e Gianni Morandi con la co-conduzione della giornalista e conduttrice di Belve Francesca Fagnani. Il secondo appuntamento con la gara dedicata alla canzone italiana, in onda dalle 21:18 all’1:40, ha incollato allo schermo 10.545.000 spettatori con uno share del 62,3%. Di seguito i dati divisi in due parti.

Ascolti della seconda serata di Sanremo 2023, la prima parte

Si parte benissimo con Sanremo Start, che dalle 20:43 alle 21:12 ha raggiunto 12.278.000 spettatori con uno share del 48.97%. La gara è entrata subito nel vivo. Dopo la consueta apertura con i conduttori Amadeus e Gianni Morandi sono entrati in scena gli artisti con Will come prima esibizione con il suo brano Stupido, seguito dai Modà con Lasciami e l’arrivo di Francesco Arca. Soprattutto, la prima parte ha visto protagonisti i tre colossi della musica Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano Carrisi.

Dopo i tre artisti evegreen la gara è continuata con Articoli 31, Lazza e Giorgia per poi lasciare spazio a Pegah Moshir Pour e Drusilla Foer. In questa prima parte Gianni Morandi ha raggiunto il Suzuki Stage dove lo attendevano Nek e Francesco Renga, ma il palco dell’Ariston si è incendiato con l’arrivo dei Black Eyed Peas per poi ospitare il momento di riflessione con il monologo di Francesca Fagnani. La prima parte della seconda serata di Sanremo 2023 ha totalizzato, dalle 21:18 alle 23:37, 14.087.000 spettatori con il 61.07% di share.

Ascolti della seconda serata di Sanremo 2023, la seconda parte

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2023, dalle 23:40 alle 1:40, hanno dominato Fedez dalla nave da crociera con il suo freestyle e l’estratto da Problemi Con Tutti e soprattutto Angelo Duro con il suo show irriverente, seguito dalle Belve della Fagnani con Amadeus e Morandi.

Gli ascolti della seconda serata di Sanremo 2023, nella seconda parte, sono arrivati a 6.281.000 spettatori con il 65.72% di share.