Parlare della presenza in TV di Chiara Francini potrebbe essere riduttivo: l’attrice, infatti, è anche autrice di libri, stella del cinema e del teatro e anche conduttrice televisiva. Negli anni ha ampliato sempre di più il suo bacino di competenze fino a diventare un punto fermo dello spettacolo: sue sono interpretazioni memorabili nei film di Leonardo Pieraccioni, la co-conduzione di Domenica In al fianco di Pippo Baudo e il doppiaggio di Angry Birds – Il Film.

Chi è Chiara Francini

Chiara Francini nasce a Firenze nel 1979. Dopo una laurea in Lettere con una tesi in italianistica, debutta come attrice in Noccioline al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino. Il debutto in televisione arriva con BlaBlaBla e Stracult, ma la sua carriera prende il volo tra il 2007 e il 2008 quando recita in Una Moglie Bellissima di Leonardo Pieraccioni e in Miracolo A Sant’Anna di Spike Lee.

Per la televisione recita in Tutti Pazzi Per Amore 2 e in Un Natale Per Due su Sky Cinema nel 2012. Nello stesso anno lavora per un altro grande regista: Carlo Vanzina, che la sceglie per Buona Giornata.

Nel 2016 recita nel ruolo di Perla nella fiction Non Dirlo Al Mio Capo di Giulio Manfredonia, e uno dei suoi ultimi successi è la parte in Tre Sorelle di Enrico Vanzina, distribuito nel 2022.

La conduzione e i libri

Tra le sue conduzioni televisive più importanti ricordiamo Colorado nel 2011 e nel 2014, ma anche Domenica In accanto a Pippo Baudo nella stagione 2016-2017. Dal 2021 è giudice per il programma Drag Race Italia in onda su Real Time.

Chiara Francini ha pubblicato quattro libri. L’ultimo, Il Cielo Stellato Fa Le Fusa, è uscito nel 2020.

Nel 2011 ha ricevuto il Premio Guglielmo Biraghi come attrice rivelazione dell’anno nel contesto della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

