Giungono ora i dati degli ascolti della terza serata di Sanremo 2023, la 73esima edizione del Festival condotto da Amadeus e Gianni Morandi con la co-conduzione della pallavolista e campionessa italiana Paola Egonu. Il terzo appuntamento con la gara dedicata alla canzone italiana, in onda dalle 21:25 all’1:59 di giovedì 9 febbraio, ha incollato allo schermo 9.240.000 spettatori pari al 57.6% di share. I dati sono leggermente in calo rispetto alla prima serata (10.757.000, 64,2%) e alla seconda (10.545.000, 62,3%). Tuttavia lo share della terza serata di Sanremo 2023 ha superato quelli del 2022, con 9.360.000 spettatori pari al 54.1%. Di seguito i dati divisi in due parti.

Ascolti della terza serata di Sanremo 2023, la prima parte

Sanremo Start, dalle 20:44 alle 21:19, raggiunge 12.287.000 spettatori con il 49.22% di share. La prima parte del Festival di Sanremo, dalle 21:25 alle 23:31, totalizza 13.341.000 spettatori e il 57.2%. È il momento degli artisti in gara, ma è anche quello dell’arrivo dei Maneskin che sul palco dell’Ariston propongono un loro medley con la partecipazione di Tom Morello durante l’esecuzione di Gossip. Gianni Morandi fa ballare tutti con Fatti Mandare Dalla Mamma insieme a Sangiovanni.

Un momento di riflessione con Paola Egonu, una delle co-conduttrici più chiacchierate del Festival che all’Ariston porta il suo monologo per farci riflettere sulla bellezza di non essere i numeri uno, come Vasco Rossi che nel 1983 arrivò penultimo con Vita Spericolata.

Ascolti della terza serata di Sanremo 2023, la seconda parte

La seconda parte del Festival, dalle 23:34 alle 1:59, è seguita da 5.584.000 spettatori con il 58.37%. Grande attesa per il duetto tra Massimo Ranieri e Rocio Morales.

All’1:09 arriva Alessandro Siani che presenta il nuovo film Tramite Amicizia e ci fa riflettere, con il suo stile, sul nostro rapporto con la tecnologia.