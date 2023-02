Si ritorna a parlare dei problemi Libero Mail oggi 7 febbraio ma, almeno potenzialmente, con una buona notizia. Nel corso della giornata di ieri, erano state messe in luce nuove anomalie relative all’app di posta elettronica per gli iPhone. Proprio un aggiornamento dello scorso sabato 4 febbraio aveva scatenato dei malfunzionamenti relativi all’accesso al proprio account e pure alla ricezione della posta elettronica. La novità delle ultime ore è che il disservizio potrebbe essere rientrato, una volta per tutte, grazie all’intervento degli sviluppatori di ItaliaOnLine con la messa a punto di un nuovo update appena pubblicato sull’App Store di Apple.

Sotto i riflettori, in effetti, c’è l’aggiornamento dell’app Libero Mail per iPhone siglata come la 20.2.5 e con data odierna del 7 febbraio. Nel changelog fornito dagli esperti si fa ancora riferimento alla nuova interfaccia introdotta per lo strumento ma anche la correzione di bug e di errori presenti nell’aggiornamento precedente pubblicato solo il 4 febbraio. Il consiglio utile da fornire ai nostri lettori o almeno quelli in possesso di un iPhone che hanno registrato gli errori su menzionati, è quello di procedere immediatamente al download e all’installazione dell’ultimo update, senza alcuna esitazione.

Il ritorno alla normalità per i gravi problemi Libero accorsi tra fine gennaio ed inizio febbraio è stato estremamente lento. Più ancora dei possessori di uno smartphone Android, gli utenti con gli iPhone hanno dovuto vedersela con anomalie ancora più gravi e da ultimo proprio l’ennesimo malfunzionamento dello scorso fine settimana. Per fortuna, almeno in quest’ultimo caso, l’intervento degli sviluppatori è stato davvero repentino con la correzione dei bug individuati. Per il disservizio subito, va ricordato che ItaliaOnLine prevede un rimborso ai suoi clienti. Nei prossimo giorni, una comunicazione via mail chiarirà le modalità con le quali si potrà ottenere un qualche indennizzo, diversificato sulla base della tipologia di servizio sottoscritto dal singolo utente.

