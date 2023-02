Inutile negarlo: la mail Libero non funziona neanche oggi 6 febbraio per un certo numero di clienti del servizio di posta elettronica. Per quanto il disservizio generale delle ultime settimane sia rientrato quasi del tutto, permangono dei problemi specifici. Il riferimento è ad una determinata tipologia di utenti, almeno dallo scorso weekend.

In effetti, l’app mail Libero non funziona soprattutto da iPhone almeno dallo scorso 4 febbraio. Sull’App Store di Apple è stata messa a disposizione la nuova versione dello strumento di posta elettronica, siglata come la 20.2.4. Quest’ultima contiene una revisione completa del design del tool, con nuove funzioni e la promessa di un’esperienza migliorata di gestione dei messaggi. Eppure, fin da subito, l’ultimo aggiornamento ha messo in luce una serie di anomalie. Ad esempio, in molti, hanno registrato la mancata possibilità di aprire proprio l’app che si richiude improvvisamente, nonostante numerosi tentativi. Al contrario c’è chi riesce pure nell’operazione ma poi dichiara di non vedere nuovi messaggi in posta in arrivo, oramai da giorni.

Per quanto l’app mail Libero non funziona per gli iPhone, le stesse difficoltà sembrano non riguardare l’app Android dello stesso servizio di posta elettronica. Per quanto riguarda questa versione dello strumento, va segnalato che di recente non sono stati resi disponibili nuovi aggiornamenti ma l’ultima versione presente sul Play Store è datata 21 gennaio.

A tutti coloro ai quali la mail Libero non funziona ancora via app sul proprio iPhone, un consiglio utile potrebbe essere quello di disinstallare completamente l’applicazione e poi ripeterne il download e l’installazione da zero. In attesa che poi un nuovo aggiornamento risolva del tutto le anomalie fin qui riportate, resta aperta la strada del supporto tecnico per la casella di posta che risponde al numero 800 591 828 grazie al quale operatori dedicati potranno essere d’aiuto ai clienti del servizio.

