Ci sono diversi utenti che, sui social, da alcuni giorni a questa parte si chiedono se abbia senso attendere un pochino prima di procedere con l’acquisto di un Samsung Galaxy S22 o meno. Tutto ruota attorno all’evento della settimana, vale a dire la presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S23, che a conti fatti potrebbe determinare un abbassamento del prezzo del suo predecessore. Proviamo a capire come potrebbero evolvere le cose a stretto giro, anche qui in Italia.

Cosa possiamo aspettarci sul prezzo del Samsung Galaxy S22 entro fine febbraio in Italia: gli scenari previsti

Allo stato attuale, quali sono le previsioni più attendibili sul prezzo del Samsung Galaxy S22? Ci sarà effettivamente un abbassamento delle pretese entro fine febbraio in Italia? Possibile, stando almeno a quanto avvenuto un anno fa con il Samsung Galaxy S21. Subito dopo l’arrivo sulla scena del successore, effettivamente c’è stata una proliferazione di proposte interessanti. Soprattutto su Amazon, che in questi casi è costantemente in prima linea.

Tradotto, a breve ci potrebbero offerte aggressive con maggiore frequenza per i potenziali acquirenti di un Samsung Galaxy S22, raggiungendo con una certa costanza gli standard che abbiamo avuto modo di toccare con mano pochi giorni fa. Secondo il report portato alla vostra attenzione tramite altro articolo, infatti, in Italia per alcune ore è stato possibile acquistare la variante standard dello smartphone Android sborsando meno di 600 euro. Dunque, occorre tenere gli occhi aperti in vista delle mosse a strettissimo giro dei principali rivenditori che operano nel nostro Paese.

La mia conclusione è che entro la fine di febbraio si possa restare con una certa tranquillità sotto la soglia dei 599 euro, anche se molto dipenderà dal tipo di impatto che i nuovi Samsung Galaxy S23 avranno sul mercato. Cosa vi aspettate sotto questo punto di vista? Fateci sapere.