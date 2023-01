Una buona offerta è presente quest’oggi su Amazon per quanto riguarda il Samsung Galaxy S22 versione pink gold da 128GB di memoria interna. Mancano poche ore alla presentazione della nuova gamma capitanata dal Samsung Galaxy S23 e proprio per questo è possibile iniziare a trovare prezzi molto più bassi per quanto riguarda la versione precedente, quella proposta quest’oggi dal famoso sito di e-commerce. Se non si ha intenzione di puntare comunque su una variante del Galaxy S23, acquistare il Samsung Galaxy S22 può essere ancora conveniente sia dal punto di vista tecnico che ovviamente economico.

Più che aggressivo il prezzo fissato su Amazon per il Samsung Galaxy S22 oggi 31 gennaio

Promozione allettante e proporzionata rispetto a quella trattata pochi giorni fa. L’offerta odierna di Amazon per il modello pink gold da 128GB di memoria interna riguarda uno sconto del 39% applicato sul prezzo da listino di tale device che era di 979 euro. Il costo attuale quindi risulta essere di 597 euro, ma in realtà c’è un ulteriore risparmio da tenere in considerazione, ecco perché tale offerta risulta essere ancora più allettante. Amazon permette, per poco tempo, di poter scalare altri 29,85 euro al momento del check-out. Questo sta a significare che il costo finale di questo Samsung Galaxy S22 gold da 128GB di memoria interna sarà in definitiva di 567,15 euro.

Attualmente c’è ancora la disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce e la consegna risulta essere gratuita, con la possibilità di riceverlo a casa propria già nella giornata di domani. Ci sono quindi tutti presupposti per mettere a segno un ottimo affare, ma è opportuno affrettare i tempi di acquisto se non si vuole perdere tale occasione.

Dal punto di vista tecnico ricordiamo come questo Samsung Galaxy S22 sia dotato di display AMOLED da 6,1 pollici, supportato dal processore Octa Core Exynos 2200 da 2,8 GHz con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Molto interessante è anche il comparto fotografico vista la presenza di un sensore principale da 50 Megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine. Sta ora a voi decidere se approfittare di questa super offerta di Amazon.

