Purtroppo siamo al secondo giorno di anomalie e il sito UniversItaly non funziona ancora per le aree riservate degli utenti. Dopo aver esaminato il disservizio nella giornata di ieri, è un dato di fatto che i problemi di accesso alle sezioni personali non siano stati ancora superati e lo stato delle cose assume una certa gravità per chi ha invece necessità di effettuare il login.

Chiariamo ancor meglio quali siano le anomalie nelle quali si imbattono gli utenti. Per quanto la piattaforma ufficiale del Ministero dell’Università e della Ricerca per l’orientamento degli studenti sia accessibile nella sua Home Page, è al tentativo di entrata nell’area riservata che vengono visualizzati dei messaggi di errori. Tutti hanno lo stesso significato: le pagine personali non sono raggiungibili per mancata risposta del server di riferimento. Ebbene, la situazione appare invariata da più di una giornata, nonostante i tentativi di login da vari dispositivi, da mobile come da computer desktop.

Se UniversItaly non funziona, chi sono gli utenti in difficoltà maggiore in queste ore? Molti degli aspiranti iscritti alla facoltà di Medicina per il prossimo anno accademico dovrebbero confermare, in questo momento storico, la propria volontà a restare nelle graduatorie frutto dell’ultimo test. Ebbene, proprio in queste ore, l’operazione non è possibile proprio a causa del mancato accesso all’area personale.

Da parte dei canali ufficiali del Ministero dell’Università e della Ricerca non sono giunti chiarimenti sul perché delle anomalie ormai di scena da ore. Esattamente come fatto ieri, vale la pena ricordare che non esiste un numero di riferimento per ottenere assistenza tecnica per i problemi attuali. L’unica strada da percorrere potrebbe essere quella di compilare questo form di contatto e sperare dunque di ottenere indicazioni utili per la propria casistica personale, magari in breve tempo.

