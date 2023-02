Da svariate ore, in questo mercoledì 1 febbraio, non funziona UniversItaly ossia il portale del Ministero dell’Università e della Ricerca pensato per gli studenti dell’ultimo anno di scuole superiori, pronti ad iscriversi al loro percorso universitario. Per quanto il sito sia raggiungibile nella sua home e nelle sue sezioni pubbliche, al momento del login si verificano svariati errori che non permettono poi l’autenticazione.

Facciamo il punto sul disservizio per cercare di capire in cosa non funziona UniversItaly oramai da qualche ora. In effetti, più studenti stanno cercando ripetutamente di accedere alla loro area riservata ma senza riuscirci. I casi di mancato login si sono verificati dalla prima mattinata di oggi per i più ma, in alcuni casi, anche dalla notte scorsa. Tutte le funzioni del portale non sono dunque accessibili: si visualizza un messaggio di errore bad request o di proxy, in altre ipotesi, la schermata resta bianca: la sostanza non cambia perché non è possibile utilizzare nessuna delle funzioni nell’area privata.

Anche se non funziona UniversItaly da svariate ore, non ci sono comunicazioni ufficiali sul perché del disservizio odierno. Lo stesso staff tecnico che di certo fa riferimento al Ministero dell’Università non è intervenuto per fornire spiegazioni utili agli studenti. Chi è in cerca di assistenza specifica per la propria casistica rimarrà deluso nel sapere che non esiste un numero di recapito telefonico per il supporto tecnico degli utenti finali. Al contrario, direttamente dal sito ora affetto da problemi, è possibile compilare un form di richiesta di aiuto oggi come in casi simili. La richiesta di assistenza potrà essere compilata a questo indirizzo. I tempi di risposta non sono comunicati e dunque questi potrebbero anche essere non molto celeri. D’altronde lo stesso disservizio potrebbe non risolversi in tempi brevissimi, considerando che le prime anomalie che lo riguardano si sono palesate oramai svariate ore fa.

Continua a leggere su optimagazine.com