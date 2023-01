Stanno venendo a galla proprio in queste ore ulteriori indiscrezioni a proposito del Samsung Galaxy S23, in merito alla scheda tecnica che avremo modo di toccare in Europa nel corso delle prossime settimane. Essendo ormai imminente l’evento per la sua presentazione ufficiale, ci sono costanti fughe di notizie. Dunque, dopo il punto della situazione fatto in mattinata in altro contesto, questa volta tocca focalizzarsi sul processore, anche perché la scelta strategica del produttore coreano potrebbe andare in direzione differente rispetto a quanto avvenuto in passato.

Riscontro sul processore del Samsung Galaxy S23 che verrà ufficializzato a breve in Italia

Cosa dobbiamo aspettarci a stretto giro? Secondo le informazioni fornite proprio in queste ore da SamMobile, sembrerebbe che il marchio Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy sia stato mostrato nelle immagini promozionali dello stesso Samsung Galaxy S23. La foto che trovate ad inizio articolo, del resto, mostra in modo abbastanza chiaro le prestazioni di gioco del tanto atteso Samsung Galaxy S23 Ultra e rivela il marchio speciale per il processore. Insomma, lo step tanto atteso pare stia per concretizzarsi, uniformando i chip in giro per il mondo.

L’immagine in questione fa emergere anche una sorta di ottimizzazione per il gioco di corse Android Wreckfest, trattandosi di un titolo esclusivo del chipset speciale concepito per il Samsung Galaxy S23. Ad oggi, sappiamo che il processore Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy è una versione overcloccata dello Snapdragon 8 Gen 2 Vanilla. In termini hardware, dovrebbe contare sul core CPU principale con clock a 3,36 GHz (invece di 3,2 GHz) e la GPU Adreno 740 con clock a 719 MHz (invece di 680 MHz).

Insomma, il processore per il Samsung Galaxy S23 dovrebbe risultare leggermente più veloce del vanilla Snapdragon 8 Gen 2.