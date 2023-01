Il Samsung Galaxy S23 sarà lanciato il 1 febbraio 2023 e si prevede che lo smartphone sarà più costoso del suo predecessore nonostante presenti i pochissimi aggiornamenti. Tuttavia, la variante base dovrebbe essere più lenta rispetto alle altre.

Secondo quanto riportato da ‘SamMobile‘, la versione da 128GB del Samsung Galaxy S23 utilizzerà l’archiviazione UFS 3.1, simile alla serie Samsung Galaxy S22. È più lento dello storage UFS 4.0 utilizzato nella versione da 256GB del Samsung Galaxy S23 e di tutte le varianti dei Samsung Galaxy S23+ e S23 Ultra. Il colosso di Seul non produce versioni da 128GB di chip di archiviazione UFS 4.0, quindi la società asiatica ha deciso di utilizzare lo spazio di archiviazione UFS 3.1 a bordo della versione da 128GB.

Lo storage UFS 3.1 ha velocità di lettura sequenziale fino a 2100Mbps e velocità di scrittura sequenziale fino a 1200Mbps. I chip di archiviazione UFS 4.0 possono raggiungere velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 4200Mbps e 2800Mbps, rispettivamente: questo significa che i chip di storage UFS 4.0 sono almeno due volte più veloci dello storage UFS 3.1 e che la versione da 128GB del Samsung Galaxy S23 sarà più lenta nell’avvio, nell’apertura delle applicazioni e nei giochi rispetto alla versione da 256GB, almeno in teoria. Per chi non vuole scendere a compromessi, e se queste informazioni si scopriranno corrette, avrà senso optare per la versione da 256GB del Samsung Galaxy S23. Il produttore sudcoreano offrirà aggiornamenti di archiviazione gratuiti con i pre-ordini di Galaxy S23 in vari mercati. Se pagate il prezzo della versione da 128GB del telefono, otterrete la versione da 256GB senza costi aggiuntivi, ma solo prenotando in anticipo il dispositivo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

