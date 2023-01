Perché NDG è assente ad Amici il 29 gennaio? Il cantante non si è presentato in studio nel giorno della registrazione dell’appuntamento trasmesso su Canale 5 dalle ore 14.00 di domenica 29 gennaio.

I fan si sono allarmati, nel saperlo assente in puntata, ma Maria De Filippi non ne ha fatto accenno. L’assenza di NDG è emersa dalle anticipazioni disponibili sui social dal giorno della registrazione e, nella puntata del 29 gennaio, non è passata inosservata. Il cantante non è mai intervenuto, non è mai stato inquadrato e la sua assenza si è tradotta anche, chiaramente, nella mancata esibizione ai fini della classifica di gradimento di canto.

I giudici Rocco Hunt, Alex Britti e Anna Pettinelli non lo hanno ascoltato e non hanno quinti potuto attribuirgli un voto. Ma cosa successo a NDG e perché non c’era? Perché NDG è assente ad Amici nella puntata del 29 gennaio?

Mancano conferme ma l’ipotesi più attendibile è quella che riguarda motivi di salute. Non è la prima volta che un concorrente di Amici risulta assente nel giorno della registrazione dell’appuntamento speciale pomeridiano della domenica e in nessun caso è mai stata data, infatti, spiegazione nel corso della relativa puntata.

Dopo l’assenza di Gianmarco, ballerino assente la scorsa settimana in puntata per motivi di salute, l’ipotesi che prende piede in rete è che l’assenza di NDG ad Amici sia da attribuire alla stessa causa. Il concorrente scelto e seguito dalla docente di canto Lorella Cuccarini sembra essere stato colto da un’influenza stagionale che non gli ha consentito di esibirsi né di presenziare in studio.

Non c’è da preoccuparsi, però: NDG tornerà tra i banchi di Amici dalla prossima settimana, punto a conquistare la maglia per il Serale.